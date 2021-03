Covid-19: GNR identifica 14 homens a treinar cães e conviver na rua em Chaves

Os homens, com idades entre os 40 e 72 anos, foram identificados no domingo.

A GNR identificou 14 homens em Chaves por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, uns por treinarem cães de caça e outros por estarem a conviver na rua, divulgou esta terça-feira esta força policial.

Os homens, com idades entre os 40 e 72 anos, foram identificados no domingo no concelho de Chaves, distrito de Vila Real, referiu a GNR, em comunicado.

Num dos casos, o Núcleo de Protecção Ambiental (NPA) de Chaves fiscalizou quatro caçadores que estavam a treinar cães em “violação às normas da Lei da Caça e em incumprimento das medidas decretadas no Estado de Emergência [recolhimento obrigatório]”, sublinhou.

Foram elaborados oito autos de contraordenação, quatro relacionados com a actividade venatória e quatro por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, acrescentou.

Isto aconteceu no âmbito de uma acção de fiscalização direccionada para a actividade venatória na freguesia de Vidago, acrescentou a GNR.

Numa segunda situação, e durante uma acção de patrulhamento na União de Freguesias de Calvão e Soutelinho, os militares viram dez cidadãos a conviver, tendo sido ordenada a dispersão dos mesmos.

Devido a esta situação, foram elaborados dez autos de contraordenação por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

“A GNR apela a que todos os cidadão cumpram as obrigações e limitações decorrentes do Estado de Emergência em curso”, pediu.

