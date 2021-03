Aeroporto do Montijo: ambientalistas satisfeitos com Avaliação Ambiental Estratégica, mas desconfiados do Governo

Anúncio do Governo é encarado com cautela, porque há dúvidas relacionadas com a forma como a Avaliação Ambiental Estratégica será realizada e também quem terá essa responsabilidade

O anúncio de que o futuro aeroporto da zona de Lisboa será alvo de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) é bem recebido por algumas das associações que contestavam o projecto do Aeroporto no Montijo, agora travado pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), mas não nos termos em que o Ministério das Infra-estruturas anunciou. “Não é bom sinal quando começamos uma AAE em que não se avaliam todas as hipóteses possíveis”, diz Domingos Leitão, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), que com outras sete associações ambientalistas pediu, em tribunal, a anulação da Declaração de Impacto Ambiental (DIA) emitida pela Agência Portuguesa do Ambiente para o Aeroporto do Montijo.