Candidatura PSD/CDS de Carlos Moedas prepara megacoligação em Lisboa

A candidatura PSD/CDS à Câmara de Lisboa, liderada por Carlos Moedas, está a trabalhar para juntar pequenos partidos numa megacoligação de centro-direita. Já está fechada a participação do Aliança, do Reagir, Incluir e Reciclar (RIR), do Movimento Partido da Terra (MPT), do Partido Popular Monárquico (PPM) e há conversações com outras forças políticas como o Nós Cidadãos, o Partido Unido Reformados e Pensionistas (PURP) bem como com o Partido Democrático Republicado (PDR) para integrarem a aliança de centro-direita, apurou o PÚBLICO. No caso da Iniciativa Liberal (IL), o apoio ao ex-comissário europeu ainda está em aberto.