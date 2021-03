Concurso de fotografia premeia as melhores imagens da Serra da Estrela

Candidaturas terminam dia 31 de Março. Há prémios no valor de 250, 150 e 70 euros em cinco categorias.

A Associação Geopark Estrela está a promover a sexta edição do concurso de fotografia do Estrela Geopark, destinado a todos os fotógrafos que desejam partilhar os seus registos neste geoparque e/ou nos municípios que o integram. A iniciativa visa captar a diversidade natural e cultural da Serra da Estrela.

As candidaturas já estão abertas, têm o custo de seis euros por participante e terminam no dia 31 de Março. As inscrições podem ser feitas aqui.

O concurso está dividido em cinco categorias, cada uma com três prémios: geodiversidade, pessoas, água, mobile e geoparques portugueses. Os prémios para cada categoria são os mesmos: 250 euros para o primeiro lugar, 150 euros para o segundo e 70 euros para o terceiro. Há, ainda, um prémio de 100 euros para a melhor fotografia.

Os candidatos podem submeter, no máximo, três fotografias, obrigatoriamente da sua autoria. Podem concorrer jovens com menos de 18 anos, desde que enviem também uma autorização assinada pelos responsáveis legais. O regulamento completo pode ser consultado aqui.

As fotografias submetidas a concurso devem ser captadas no Estrela Geoparque Mundial da UNESCO, à excepção daquelas feitas para a categoria geoparques portugueses, que aceita imagens captadas em qualquer ponto dos municípios que integram este geoparque (Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia).

