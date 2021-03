Como arranjar emprego no mundo covid-19? Tentamos dar-te respostas

O PÚBLICO faz 31 anos e festeja com os leitores durante três dias. Este sábado, entre as 17h e as 18h, jovens colunistas da secção Megafone fazem as perguntas de quem procura emprego a Ricardo Lima, head of start-ups da Web Summit. Participa.

O que procuram os empregadores? Que competências são mais valorizadas ou vão ser mais procuradas no mundo pós-covid-19? Como será o mercado de trabalho do futuro? Tentaremos dar algumas destas respostas – e quiçá inventar mais algumas perguntas – este sábado, 6 de Março, entre as 17h e as 18h, com a conversa online Arranjas-me um emprego?.

O PÚBLICO faz 31 anos e tem um programa em cheio para celebrar o aniversário com os leitores durante três dias. Entre conferências, concertos e workshops, no P3 decidimos ligar as câmaras e os microfones para conversar sobre o que aí vem para os jovens que procuram emprego – e como se devem preparar.

Na sessão de acesso gratuito, moderada pelas editoras do P3, Ricardo Lima, head of start-ups da Web Summit, que passa metade da vida a entrevistar milhares de empreendedores, responde às perguntas de quatro colunistas da secção Megafone: Beatriz Meneses Moutinho, Francisco Lampreia, Inês Santos Silva e João Marecos. A conversa será em directo, transmitida no Facebook, YouTube e site do PÚBLICO.

Deixamos-te o convite para os ouvires e para participares. Tens alguma questão que gostasses de ver respondida? Quais são as tuas inquietações? Queres saber o que fazer para melhorar o teu CV, como te safares numa entrevista de emprego? Ou até gostavas era de montar a tua empresa? Diz-nos e faremos por levar algumas desses temas para o debate.