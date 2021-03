Confinamento, ansiedade, índice de democracia que desce, polarização do discurso na defesa de uma identidade confundida pela portugalidade definida pela doutrina do Estado Novo, aumento da impulsividade e agressividade, desemprego, crise e desilusão. São estas as condições para mais um processo eleitoral, desta feita para os órgãos de maior proximidade com a população: as autarquias.

E se, durante a campanha eleitoral para as Presidenciais, já assistimos a situações de discurso polarizado, ouvindo portugueses a criar uma falsa dicotomia entre cidadãos de um mesmo país, para apelar a uma noção de identidade ameaçada, quando o verdadeiro perigo está na criação dessa divisão de todo um povo e esse não vai medir esforços para continuar a “dividir para reinar”.

O eng. António Guterres no seu papel de Secretário-Geral das Nações Unidas tem vindo a alertar para os desafios mais prementes na sociedade atual. E foi nessa condição que alertou para a ascensão do extremismo violento em tempos de crise, incerteza e dificuldades várias que impossibilitam o sentimento de pertença.

Há nove pontos neste mapa para eleições livres de extremismo: compreender e avaliar os fatores que aproximam e afastam do discurso extremista, identificar o público-alvo, identificar a narrativa extremista (implícita ou explícita) a prevenir, estabelecer objetivos claros da estratégia de contra-narrativa, eleger um mensageiro eficiente, desenvolver o conteúdo e lógica da mensagem a passar, identificar os meios para disseminação da mensagem, criar a estratégia de disseminação, e avaliar o impacto da contra-narrativa. Em cada um deles, para atrair aqueles que estão vulneráveis à radicalização, é fundamental compreender as suas motivações nas componentes psicológica, económica, social e política.

Importa ter noção de que qualquer pessoa pode aderir a um movimento extremista e que a presença de um discurso polarizado aumenta a probabilidade de extremar posições, principalmente para aqueles que veem a sua vida fora do percurso idealizado e se percebem impossibilitados de ser a mudança que querem ver na sua vida. Importa, ainda, ter em mente a maioria silenciosa, personificada na abstenção. Este será o eleitorado mais desejado por todos, com um perfil bem definido, composto por jovens e jovens adultos com idades compreendidas entre os 18 e os 44 anos, solteiros e/ou desempregados, sem crenças religiosas.

Nunca foi tão importante ouvir a população, como em sessões digitais de auscultação dos munícipes para elaboração de um programa eleitoral inclusivo, baseado nas reais necessidades da população e focado na sustentabilidade das medidas adotadas, com programas de inovação social consequentes e que promovam a cidadania participativa e crítica.

Chegar ao público-alvo deve ser um objetivo cuidado, com a adaptação da linguagem às diferentes plataformas utilizadas (privilegiando as digitais). Estes passos são essenciais no estabelecimento da confiança com a lista candidata neste longo caminho a percorrer, principalmente porque a descrença e desconfiança nas instituições políticas graça também devido à reação de stress agudo durante a pandemia.

Por sua vez, a análise das redes sociais e o fact-checking deve ser uma constante, podendo mesmo desenvolver um momento semanal dedicado a contrariar e prevenir a desinformação. Também a transparência deve ser uma palavra de ordem ao longo deste processo eleitoral, assumindo a responsabilidade que se teve em cada projeto passado e esclarecendo a responsabilidade que se assume nos projetos futuros.

Cada vez mais, a candidatura para eleições deve ser feita por indivíduos com um grande sentido de serviço à comunidade, comprovada participação ativa na comunidade e comprovada literacia política. Por sua vez, a lista deve ser amplamente inclusiva, com pessoas dos diversos quadrantes socioeconómicos, representação dos diversos grupos étnicos que habitam no município, equilibrada quanto ao género e idade. Tem de ser uma lista do município, para o município, com um programa elaborado com os munícipes.