Discriminação dos idosos em Portugal

Depois de ler o vosso artigo sobre o género no Estado Novo penso que igualmente será relevante comentar a situação em que se encontram os idosos actualmente em Portugal. Suponhamos uma pessoa de 84 anos a quem a pandemia cancelou os rendimentos. Vai ao banco e pede um empréstimo para continuar a viver no seu apartamento próprio. Dá o apartamento como colateral. É-lhe recusado um empréstimo porque tem mais de 75 anos.

75 anos é o limite. Poderá isto ser uma directiva europeia, não sei. Mas que é totalmente discriminatória, é. Uma pessoa hoje em dia pode viver até aos 100 anos. Paga o seu IRS, os seus impostos como se tivesse 30 anos. Nos Estados Unidos existe o chamado “Reverse Mortgage”. A pessoa vive na sua casa e quando morre a residência pertence ao banco que lhe emprestou o dinheiro. É mais humano. Essa directiva devia ser abolida sem mais demora.

Maria Liphardt, Cascais

Certificados de vacinação

Durante os últimos dias tem-se falado muito nos certificados de vacinação na UE para nos permitir viajar livremente no espaço europeu: é uma ideia peregrina que nos deve causar a todos a máxima preocupação e repúdio. Faz-me lembrar, a mim que já visitei Auschwitz, a estrela que colocavam a certos grupos de cidadãos para os distinguir dos outros, os que eram puros. Em termos éticos é totalmente inaceitável e é uma porta aberta para as exigências mais estapafúrdias de que os políticos se venham a lembrar no futuro. Eu, por acaso, tenho todas as minhas vacinas em dia pois sempre as actualizo no meu centro de saúde e serei vacinado contra a covid-19 assim que me chamarem, mas recusar-me-ia a andar permanentemente com o boletim de vacinação no bolso para o mostrar a qualquer polícia que me aparecesse ao caminho. Há coisas tão insuportavelmente aberrantes que não sei como as populações as aceitam sem pestanejar e causa-me repulsa a facilidade com que os políticos que nós elegemos se lembram de as propor - esta ideia é colocar-nos a todos nós como escravos de um sistema totalitário ao qual não podemos dar a nossa aceitação.

Carlos Duarte, Lisboa

Retorno a Entre-os-Rios

Vinte anos depois da tragédia e duas novas pontes que se seguiram, regressei a Entre-os-Rios e vi que nada mudou. Uma variante rodoviária que leva a lado nenhum prova que as prometidas acessibilidades nunca apareceram. Castelo de Paiva, a menos de 50 quilómetros do Porto, é o exemplo do isolamento votado pelos detentores de cargos políticos que passaram impunemente entre os pingos da chuva daquela fatídica noite. Não foi só a coluna que servia de suporte à Ponte Hintze Ribeiro que ruiu, foi também o colapso da justiça, um dos pilares do Estado de direito, que não conseguiu encontrar culpados entre aqueles que retiraram areia do rio nem no meio dos responsáveis pela conservação duma estrutura que suplicava por obras.

Emanuel Caetano, Ermesinde

O Provedor do PÚBLICO

Leio sempre os textos escritos pelo Provedor do Público bem como todos os textos publicados na secção de Cartas ao director enviadas pelos seus devotados leitores. Saúdo o jornal e o facto de ter o provedor do Leitor, que, em nome do jornal, tem aproximado, com os seus artigos semanais, o provedor dos seus leitores.

Há jornais aos quais falta esta secção, o que mostra que não dão importância à opinião dos leitores. Houve, até, um jornal diário de referência que resolveu suprimi-la, recusando, deste modo, espaço dedicado à opinião dos leitores/escritores. Para os que minimizam o valor desta secção, devo acrescentar que esta secção mereceu uma tese de doutoramento em Ciências da Educação – “As cartas dos leitores na imprensa portuguesa: uma forma de comunicação e debate do público”, de uma professora universitária que fez o favor de me enviar, via Internet. O que mais me espantou foi o grosso da bibliografia que ela apresenta no fim da sua tese: mais de trezentos jornalistas e escritores, alguns profissionais de primeira água, todos estrangeiros, cada um escreveu um livro sobre o valor múltiplo desta secção e dos seus autores.

Sou um estrénuo defensor desta secção e é, também, por isso que estou muito grato ao PÚBLICO por me ter publicado muitos textos ao longo de três anos, textos que depois compilei - um texto em cada página que, somados durante o mesmo tempo aos publicados pelo Diário de Notícias, mais ou menos em quantidade semelhante, deu origem a um livro de 380 páginas, que publiquei em 2014.

Artur Gonçalves, Sintra