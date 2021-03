UNITA desconfia que João Lourenço possa usar a revisão constitucional para adiar as eleições de 2022

O maior partido da oposição em Angola reagiu com cepticismo ao anúncio do Presidente João Lourenço, feito esta terça-feira antes do Conselho de Ministros, de promover uma revisão pontual da Constituição. Para a UNITA, que há muito vem defendendo a necessidade de rever a lei básica aprovada em 2010, esta proposta saída do nada gera desconfiança e suspeita quanto à possibilidade de um adiamento das eleições de 2022.

“A UNITA recebeu com surpresa o pronunciamento do Presidente da República, com relação à revisão da Constituição, pois constitui uma evolução inédita no seu pensamento, se tivermos em consideração que há bem pouco tempo, a ideia de tal revisão apresentada pela UNITA fora por si descartada, ao considerar que Angola tem uma das melhores Constituições do mundo”, disse o líder do partido, em conferência de imprensa.

Para Adalberto Costa Júnior, numa declaração enviada ao PÚBLICO, esta intervenção do chefe de Estado “é tentativa de sair da onda de impopularidade em que se encontra” e que, ainda por cima, a sua proposta de revisão constitucional “excluiu aspectos pertinentes”, como seja “a eleição directa do Presidente da República, a revisão da lei eleitoral e da lei da Comissão Nacional Eleitoral, sem as quais não teremos eleições transparentes e democráticas”.

Na conferência de imprensa, o líder da oposição considerou mesmo que, “numa fase pré-eleitoral, uma revisão da Constituição pode levantar suspeições, podendo ter como objectivo a não-realização das eleições gerais de 2022”.

Só se compreendia a revisão constitucional, afirmou Adalberto Costa Júnior, se esta visasse “desencadear um amplo consenso nacional” em Angola “sobre questões que preocupam a sociedade em geral”, no entanto, “não existe nenhum diálogo constitucional que o confirme, bem pelo contrário”.

O presidente da UNITA é da opinião que uma revisão constitucional que não preveja a eleição directa do chefe de Estado e de governo (desde a revisão constitucional de 2010, o Presidente é o cabeça de lista do partido mais votado nas eleições gerais), limitar os poderes excessivos do Presidente e a composição paritária na CNE, entre outras coisas, “configuraria um verdadeiro golpe constitucional que visa a manutenção do poder político instituído há 45 anos”.

Até porque estes são tempos em Angola de “atentados aos institutos da democracia, com censura absoluta aos actos e pronunciamentos dos partidos políticos da oposição, com especial incidência para a UNITA”, em que se “repetem actos de violência sobre os cidadãos”, em que “há falta de independência do poder judicial”. Tempos em que, insiste Adalberto Costa Júnior, o Governo angolano “transferiu as execuções administrativas dos órgãos judicial e legislativo para a sua tutela”, num claro atentado contra “a separação de poderes e o Estado de direito democrático”.

Mais ainda, quando esse mesmo anúncio de revisão constitucional surge incluído num discurso em que o Presidente João Lourenço nega “a existência de uma campanha racista e xenófoba em curso contra o líder da oposição e que ainda no domingo o director da Rádio Essencial, Emídio Fernando, denunciava nas páginas do PÚBLICO como tendo “o dedo, ou a mão completa” do Gabinete de Acção Psicológica e Informação da Casa de Segurança, órgão sob a dependência directa de João Lourenço”.

“A campanha racista foi lançada pelo órgão que ele dirige”, disse Adalberto da Costa Júnior ao PÚBLICO.