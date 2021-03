Putin destaca papel de Mikhail Gorbatchov no dia do seu 90.º aniversário

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou o papel do último líder soviético, Mikhail Gorbatchov, na história do país e do mundo, ao felicitá-lo esta terça-feira pelo seu nonagésimo aniversário.

“Você pertence, com razão, ao grupo de pessoas extraordinárias e brilhantes, de estadistas proeminentes da era moderna que exerceram uma influência significativa na história nacional e mundial”, declarou Putin no seu telegrama de congratulações a Gorbatchov, publicado pelo Kremlin.

O Presidente russo acrescentou que é gratificante que a “grande experiência profissional” e o “potencial criativo” de Gorbatchov o ajudem hoje a “participar activamente do trabalho social e educacional popular, prestando atenção à implementação de projectos humanitários internacionais”.

Gorbatchov, por sua vez, afirmou, numa entrevista publicada esta terça-feira pela agência de notícias TASS, que “certamente que as mudanças são necessárias”.

“Não importa como as chamem. As reformas, a perestroika, um processo para o país se mover para uma vida normal e digna para todas as pessoas”, declarou.

Segundo Gorbatchov, a grande causa da sua vida foi a perestroika, processo de mudanças que impulsionou em 1985 enquanto líder do Partido Comunista da União Soviética (URSS).

“O mais importante que conquistámos internamente foi que o povo conquistou a liberdade, acabámos com o sistema totalitário (…). E no cenário internacional, o mais importante foi o fim da Guerra Fria e a redução drástica das armas nucleares”, declarou sobre as conquistas do seu Governo.

O último Presidente da União Soviética vai comemorar o seu aniversário com uma videoconferência com a sua família e amigos, segundo uma fonte próxima, citada pela agência oficial russa RIA Novosti.