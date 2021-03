Covid-19: Sérvia aperta restrições apesar de sucesso na vacinação

Depois de semanas a surgir nas notícias como um exemplo mundial de sucesso na estratégia de vacinação contra a covid-19, a Sérvia viu-se forçada a debater, nos últimos dias, um possível reforço das medidas de confinamento para responder a uma nova subida no número de casos diários.

Desde meados de Fevereiro, o país registou um aumento de quase 100% no número de infecções diárias, de 1810 a 16 de Fevereiro para 3469 na segunda-feira. E, desde o início da semana passada, só houve um dia em que o total de casos não ultrapassou os 3000, o que já não acontecia desde Dezembro.

O número de mortes diárias por covid-19 na Sérvia também se mantém acima de uma dezena, ao fim de semanas de uma campanha de vacinação que já abrangeu 1,2 milhões de pessoas num país com sete milhões de habitantes.

Nos hospitais estão agora internados quase 4000 pacientes com covid-19, 164 deles nos cuidados intensivos e a receber ventilação assistida – indicadores que os especialistas consideram ser muito preocupantes.

“Temos de proibir os contactos, senão vamos quebrar e depois é que vamos perceber o que significa um colapso do sistema de saúde”, disse esta terça-feira, em declarações ao canal estatal RTS, o epidemiologista sérvio Predrag Kon, director do Departamento de Imunização do Instituto de Saúde Pública de Belgrado e membro da equipa de combate à pandemia.

Segundo a agência Associated Press, crescem os apelos dos especialistas em saúde pública ao Governo para que seja declarado um estado de emergência.

Na sexta-feira, o Governo sérvio anunciou um reforço das medidas de confinamento, que sempre foram mais permissivas do que em muitos países da União Europeia.

Por exemplo, os restaurantes vão estar abertos ao público das 6h às 14h, passando a funcionar apenas para entregas depois desse horário. Centros comerciais, casinos e ginásios vão poder abrir aos fins-de-semana entre as 6h e as 14h, e os dentistas, veterinários e cabeleireiros podem trabalhar aos sábados e domingos até às 20h.

Confiança na vacinação

O ritmo elevado da vacinação na Sérvia, somado a uma atitude menos restritiva das actividades económicas por parte do Governo populista de Ana Brnabic, podem ter contribuído para um excesso de confiança no país nas últimas semanas.

Numa entrevista ao jornal Kurir, em Janeiro, o epidemiologista Predrag Kon recordou as consequências do alívio das regras de confinamento no Verão de 2020, quando o número de novos casos saltou das dezenas para as centenas em poucos dias.

“Acredito firmemente que uma pandemia não pode ser gerida sem um estado de emergência e sem o envolvimento do Estado”, disse o especialista, numa entrevista em que foi questionado sobre se os políticos não teriam esvaziado a autoridade do departamento médico no grupo de combate à pandemia.

“Se alguém acha que os médicos não são necessários, ou que não devem estar na equipa, está terrivelmente enganado na sua ideia de como se governa um país”, disse Predrag Kon. “Mas se alguém acha que todos os pedidos dos médicos são concedidos automaticamente sob pena de eles se demitirem, então não está a perceber bem como se deve gerir uma pandemia.”

Ao contrário da generalidade dos países da União Europeia, que têm dependido da compra de vacinas apenas a laboratórios norte-americanos e britânicos, a Sérvia destacou-se no combate à pandemia por juntar ao seu programa de vacinação as vacinas chinesas e russas.

Desde Janeiro, a Sérvia já vacinou 1,2 milhões de habitantes, o que equivale a 21,1 por cada 100 – um ritmo comparável ao dos Estados Unidos (23,3/100) e muito superior à média da União Europeia, onde a maioria dos países ainda segue abaixo dos 10/100, com a excepção de Malta (18/100).