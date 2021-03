Covid-19: Merck vai ajudar a produzir vacinas da rival Johnson & Johnson

Num acordo mediado pela Casa Branca, a gigante farmacêutica alemã Merck aceitou ajudar a fabricar doses da vacina contra a covid-19 da Johnson & Johnson (J&J). O anúncio da parceria deverá ser feito pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, ainda esta terça-feira, avançou um responsável do Governo dos EUA à Reuters.

A produção da vacina da J&J tem sido mais lenta do que o prometido. Conforme o contrato indica, a empresa deveria ter entregado 12 milhões de doses até ao final de Fevereiro – mas nenhuma dose será enviada durante a próxima semana. Porém, estavam apenas prontas menos de quatro milhões de doses, quando a vacina foi autorizada pelo regulador dos medicamentos nos Estados Unidos (CDC), neste sábado.

É agora esperada a entrega de mais 16 milhões de doses completas até ao final do mês de Março, ainda aquém dos compromissos previamente estabelecidos. A J&J diz estar preparada para fornecer 100 milhões de doses no prazo de meio do ano.

O chefe científico da J&J, Paul Stoffels, indicou ainda que a empresa está à procura de mais parceiros para expandir a capacidade de produção. Um maior número de doses mais cedo pode, assim, acelerar consideravelmente o esforço de vacinação dos EUA, uma vez que com uma vacina de dose única é possível inocular o dobro de pessoas com o mesmo número de injecções. As outras duas vacinas aprovadas nos EUA – da Pfizer e BioNTech e da Moderna – requerem a toma de duas doses.

A colaboração da Merck com a J&J ocorre depois de a Merck ter desistido do desenvolvimento de vacinas próprias contra a covid-19 em Janeiro. A farmacêutica informou em Fevereiro que estava a trabalhar num acordo para abrir capacidade de fabrico a outros fabricantes de vacinas. Com a parceria, a Johnson & Johnson deve conseguir cumprir os compromissos de produção e expandir ainda mais o fornecimento das vacinas.

A parceria é o exemplo mais recente de grandes fabricantes de medicamentos que unem esforços para produzir vacinas, respondendo assim à escassez de vacinas que muitos países estão a enfrentar.

Segundo o jornal Washington Post, que avançou a notícia, a Merck vai dedicar duas instalações nos EUA para a vacina da J&J.

Em Janeiro, a farmacêutica suíça Novartis assinou um acordo com a Pfizer e BioNTech para encher os frascos das vacinas, enquanto a farmacêutica francesa Sanofi vai também ajudar a encher e embalar milhões de doses da vacina da Pfizer a partir de Julho.

A substância da vacina da J&J é produzida nos EUA numa fábrica operada pela Emergent BioSolutions, bem como em instalações na Holanda e na Índia. Existem duas fábricas nos EUA – operadas pela Catalent e Grand River Asceptic Manufacturing – onde a vacina é terminada e colocada em frascos. A empresa também tem parceiros em Espanha, Itália, Índia e África do Sul.