Rede DLBC Lisboa dá apoio escolar a alunos do 7º ao 12º ano

Na tentativa de responder às possíveis lacunas provenientes do ensino à distância, a Rede DLBC Lisboa – Associação para o Desenvolvimento Local da Base Comunitária de Lisboa lançou em Fevereiro uma nova campanha que pretende dar apoio educativo aos alunos que estão a ter aulas online.

De acordo com a associação, o projecto “Apoio Escolar Online”, que tem como lema “Ninguém pode ficar para trás”, pretende aliar a disponibilidade de adultos com competências nas disciplinas chave do 7º ao 12º ano de escolaridade, às necessidades dos alunos em risco de insucesso escolar agravado pelo menor suporte familiar em contexto de confinamento covid-19.

A rede DLBC Lisboa é uma federação de organizações que trabalha nos territórios do município de Lisboa, em particular sob os territórios mais carenciados. A rede tem cerca de duzentas organizações associadas – desde a Câmara Municipal de Lisboa, a várias universidades, à grande maioria das juntas de freguesia do concelho, passando pela Fundação Gulbenkian ou a Santa Casa da Misericórdia, bem como uma grande maioria de organizações de base local (associações de pais, associações de moradores, entre outros). A estrutura foi criada em 2015 e desde então constitui-se como uma entidade gestora de fundos europeus, como é o caso do Fundo Social Europeu (FSE) ou do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no território de Lisboa, aplicando-os nas áreas da educação, emprego e inclusão.

Rui Franco, presidente da Rede DLBC Lisboa, confirmou ao PÚBLICO que o novo projecto pretende mobilizar explicadores voluntários para um “programa de apoio educativo online de grande escala”. A associação assegura que o programa é totalmente gratuito para os alunos e assegurará mecanismos de monitorização de qualidade e segurança.

De acordo com Rui Franco, os alunos inscritos serão divididos em grupos, no máximo de cinco estudantes, que serão atribuídos a um explicador voluntário. Cada grupo terá duas sessões semanais, sendo que cada explicador pode vir a ser responsável por três grupos.

O presidente da associação sublinha que, com recurso a financiamento já aprovado pelo FSE, cada voluntário irá receber uma compensação pecuniária no valor de cerca de 120 euros mensais.

Dependendo da quantidade e diversidade da procura dos alunos, bem como da oferta de voluntários, o presidente garantiu que a iniciativa poderá assegurar cerca de 200.000 horas de apoio educativo só para alunos da cidade de Lisboa, no presente ano lectivo. A associação já está em contactos com outras organizações espalhadas pelo país, com o intuito de expandir o programa para outras localidades. Assim, ainda não existe uma noção concreta do número de alunos que poderá vir a usufruir desta iniciativa, contudo, só no concelho de Lisboa poderão ser “20, 30, 40 mil” confirmou Rui Franco.

O presidente da associação focou ainda dois objectivos fulcrais a alcançar para que o projecto vá ao encontro das expectativas. Por um lado, a DLBC Lisboa está a “trabalhar com o departamento de educação da Câmara Municipal de Lisboa para que a plataforma online que a autarquia disponibilizou para alunos do 1º ciclo, seja adaptada para ser usada pelos alunos deste programa” (2º e 3ºciclos, ensino secundário). Deste modo, a iniciativa poderá contar com uma plataforma online gratuita que permita aos voluntários ter mais recursos pedagógicos e maior proximidade com os estudantes. Por outro lado, “em articulação com o Ministério da Direcção Regional de Educação e com os agrupamentos de escolas, pretende-se que cada grupo de alunos possa vir da mesma escola, e desejavelmente da mesma turma, de modo a que o explicador que vai acompanhar o estudo dos jovens se mantenha em articulação constante com o professor dos respectivos alunos”.

Os formulários de inscrição no programa já estão disponíveis para os alunos, podendo aceder a eles aqui. Para além das inscrições via online, a Rede DLBC Lisboa celebrou protocolos com os agrupamentos de escolas do concelho, de modo a que divulgação do projecto aos alunos possa acontecer com um maior dinamismo. Já os voluntários interessados em participar na iniciativa podem fazê-lo através deste link.

Todo o programa, assim como o processo de contratação dos voluntários, será da responsabilidade da Rede DLBC Lisboa, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, o Programa Operacional Regional de Lisboa e o Ministério de Educação.

A iniciativa pretende assim disponibilizar um programa de auxílio educativo gratuito e online, que permita de algum modo colmatar as deficiências do ensino à distância, apoiando os alunos através de estudo conjunto, da realização de trabalhos de casa e do aprofundamento do programa indicado pelos professores, até ao final do presente ano lectivo e respectivas avaliações e exames.

