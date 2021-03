Portugal ultrapassou os 800 mil casos de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, mas mesmo que os números continuem a abrandar o número de doentes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos só descerá para os 200, valor apontado como objectivo, em finais de Março. O PÚBLICO marca no fluxo das infecções as principais datas da pandemia.