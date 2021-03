ModaLisboa foi adiada, mas será à mesma exclusivamente digital

A 56.ª edição da ModaLisboa foi adiada, por indicação da Direcção-Geral de Saúde (DGS). O evento continuará a ser exclusivamente digital, mas as apresentações dos desfiles terão lugar de 15 a 18 de Abril — em vez de 10 a 14 de Março, a data original. As datas ainda podem vir a ser alteradas, “se o risco de disseminação se mantiver elevado”, salvaguarda a organização, em comunicado.

A ModaLisboa Comunidade já não terá lugar de 10 a 14 de Março, “tendo em conta a actual conjuntura da pandemia e do estado de emergência que abrange as datas de filmagens e transmissão iniciais” e de acordo com as “instruções de adiamento por parte das entidades nacionais e locais de saúde pública”, explica o mesmo comunicado. A 56.ª edição do evento — que assinala também o seu 30.º aniversário — fica então marcada para os dias 15 a 18 de Abril.

A medida foi tomada, depois de indicada pela DGS, como uma “responsabilidade de protecção” das várias equipas que compõem a ModaLisboa — desde organização, designers, modelos, maquilhadores, cabeleireiros, etc.. “A ModaLisboa assume o seu papel de incentivo ao confinamento obrigatório, em solidariedade com a realidade de todos os portugueses”, sublinha a organização.

Ainda que tenha sido adiado, o evento continuará a ser exclusivamente digital. Sob o tema Comunidade, a apresentação das colecções será transmitida em multiformato, através da página oficial, de uma app mobile e, também, na televisão para clientes MEO. Os desfiles, apresentações e conversas deverão acontecer entre 15 e 18 de Abril, mas a organização não deixa de parte um novo adiamento. “Apesar de esta ser a primeira vez que a ModaLisboa falha o calendário internacional de apresentações, e de a organização se ter esforçado em promover medidas de mitigação de risco, o dever cívico impõe-se”, conclui.

Foto DR

Será a primeira vez que a ModaLisboa se realizará em exclusivo no digital. Em 2020, a componente digital já fez parte dos eventos de moda. Ainda assim, os desfiles contaram com a presença de público, embora mais restrito do que era normal. O digital “não substitui a 100% a edição presencial, mas não o podemos fazer de outra forma”, reconheceu Eduarda Abbondanza, directora da ModaLisboa, ao PÚBLICO em Fevereiro.