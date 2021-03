Meghan quer ser ressarcida em 1,7 milhões de euros por despesas judiciais pelo Mail on Sunday

A duquesa de Sussex pretende receber 1,5 milhões de libras (1,7 milhões de euros) para cobrir as despesas judiciais com o processo contra o Mail on Sunday, jornal que publicou excertos de uma carta pessoal que Meghan remeteu ao pai. Em Fevereiro, um juiz do Supremo Tribunal de Londres deliberou que o tablóide tinha violado a privacidade da queixosa e infringido os seus direitos de autor ao publicar partes da carta de cinco páginas que tinha remetido ao seu pai, Thomas Markle, com quem se desentendeu a dias do seu casamento com o neto da rainha Isabel II e sexto na linha de sucessão, o príncipe Harry.

O juiz Mark Warby decidiu a favor de Meghan Markle sem realizar um julgamento, dizendo que os artigos eram uma clara violação de privacidade depois de o jornal ter argumentado que a duquesa pretendia que o conteúdo da carta se tornasse público e que tudo isso fazia parte de uma estratégia.

Numa audiência, esta terça-feira, para determinar os custos e outras questões pendentes, os documentos apresentados ao tribunal revelaram que os advogados de Meghan tinham cobrado 1,5 milhões de libras (1,7 milhões de euros) em honorários, com metade do montante a ser pago no prazo de 14 dias.

A sua equipa jurídica também exigiu que o jornal entregasse quaisquer cópias que tivesse da carta e solicitou ao juiz que ordenasse que o periódico publicasse uma declaração na sua primeira página sobre a vitória de Meghan e um aviso na sua edição online, a permanecer por “não menos de seis meses”. A justificação dos advogados é: “A requerente procura uma ordem de publicação e divulgação para que funcione como um dissuasor a futuros infractores.”

O advogado da duquesa, Ian Mill, disse em tribunal que não estavam a tentar punir o jornal, e que aceitariam danos nominais com base nos lucros que o Mail on Sunday obteve com os seus artigos, dizendo que esta era uma forma “proporcional” de seguir em frente.

O Mail on Sunday, porém, está a tentar recorrer da decisão do juiz Warby, argumentando que outras questões, tais como se Meghan tinha propriedade exclusiva dos direitos de autor à carta ou não, precisam de ser abordadas.