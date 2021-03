Família, alimentação e bem-estar no aniversário do PÚBLICO

Programa do 31.º aniversário inclui três conversas sobre saúde, natalidade e família e quatro workshops sobre consumo sustentável, alimentação e exercício físico. No fim-de-semana, o desafio é fazer actividades em família.

O Festival P é o momento em que o PÚBLICO abre as portas aos seus leitores e assinantes para celebrar o seu aniversário. E, desta vez, como em tudo o que envolve a pandemia, é para fazer online. Assim, durante três dias, as celebrações fazem-se com conferências, concertos e teatro, conversas e workshops. A família, o bem-estar e a alimentação foram os temas escolhidos para as conversas e workshops.

Na sexta-feira, às 18h30, Eunice Maia da mercearia Maria Granel, em Lisboa — a primeira loja biológica de venda a granel que surgiu em Portugal — fará um workshop sobre Consumo Sustentável. A autora do livro Desafio Zero, editado há um ano, com prefácio de Béa Johnson e Ana Pêgo, defende a redução de desperdício, dentro e fora de casa e será esse o convite que fará aos leitores do PÚBLICO: para que adiram àquilo que chama uma “eco revolução”.

No sábado, às 12h, Eva Madeira, autora do blogue EvaGoodlife, fará um workshop de Comida Saudável. O seu projecto tem o objectivo de partilhar receitas e dicas para uma vida mais saudável e feliz. A autora propõe receitas macrobióticas, sem produtos animais e sem açúcares refinados. E o desafio é o de os leitores poderem fazer a receita ao mesmo tempo que Eva Madeira a apresenta.

Bolonhesa de Lentinhas com Esparguete Integral e Verdes Escaldados Uma deliciosa, rápida e completa refeição! Mesmo boa para a Primavera!

Ingredientes:

1 cháv. de lentilhas verdes ou castanhas

1 cebola

2 cenouras

150g a 250g cogumelos

3 dentes de alho

1 folha de louro

1 colher de sobremesa de vinagre de arroz (ou de cidra ou de ameixa umeboshi com atenção ao sal)

shoyo (molho de soja) q.b.

1 colher de chá de orégãos

cominhos (opcional) q.b.

sal marinho

azeite

natas vegetais ou bebida vegetal (aveia, soja ou arroz) q.b.

esparguete integral q.b.

brócolos, grelos ou outra verdura q.b.

Preparação prévia para fazerem a receita em simultâneo:

✔ Demolhar as lentilhas em água na véspera ou pelo menos 2 horas antes.

✔ Descascar e picar a cebola e os alhos e reservar.

✔ Ralar as cenouras e reservar.

✔ Limpar e cortar os cogumelos em fatias ou em quartos.

✔ Lavar e cortar os vegetais verdes para escaldar depois.

✔ Preparar um tacho para fazer a bolonhesa, um tacho para cozer a massa e outro mais pequeno para escaldar os vegetais.

E depois de saborear um almoço feito por si, a proposta é às 14h30 voltar à companhia do PÚBLICO para estar com os nossos cronistas a debater a Saúde para lá da Pandemia. Juntamos três profissionais de saúde bem conhecidos dos leitores: a enfermeira Carmen Garcia, que escreve semanalmente, ao domingo, no P2; o médico Gustavo Carona, que escreve o Diário de um Intensivista; e o nutricionista Pedro Carvalho, que escreve sobre nutrição há vários anos para o PÚBLICO e editou Os mitos que comemos com alguns dos seus artigos. A moderação é de Bárbara Wong.

Às 16h, com moderação de Rita Ferreira, os convidados para debater a Pandemia e a Natalidade são a psicóloga Clementina Almeida, parceira no projecto Pares do Ímpar; a enfermeira Carmen Ferreira, autora do livro Estamos grávidos e agora?​; e Diogo Ayres de Campos, director do serviço de obstetrícia do Centro Hospitalar Lisboa Norte e professor da Faculdade de Medicina de Lisboa.

No domingo, às 11h, Bárbara Wong reunirá Ana Stilwell, cantora e co-autora das crónicas Birras de Mãe; a psicóloga Vera Ramalho, especialista em psicologia clínica e da saúde que escreve opinião a pensar nos pais; e o psiquiatra Júlio Machado Vaz, que tem o podcast Por falar nisso — tudo no espaço Ímpar do PÚBLICO — para conversar sobre A Família Confinada.

E porque nos queixamos muito da falta de exercício e de actividades em família, à mesma hora, às 11h, decorre o workshop Exercício em Família, da responsabilidade da Kids On, um ginásio online, que surgiu durante esta pandemia, criado por três amigas — Vanda Guerra, Tatiana Teixeira e Catarina Henriques com formação em Motricidade Humana​. O desafio é fazer uma aula em conjunto com as professoras.

Às 12h, a sugestão é fazer o workshop Cozinhar em Família com Patrícia Vilela, do blogue Forking Amazing. O desafio é reunir a família à volta do fogão.

Todas estas propostas são gratuitas, basta acompanhá-las no PÚBLICO e nas redes sociais. Contudo, existem conferências e concertos para os quais é preciso fazer uma inscrição. Veja todo o programa aqui.