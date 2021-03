Vila Franca de Xira põe Março com água (e sável) na boca

No calendário dos comensais, o mês de Março é reservado aos sabores do rio. Em Vila Franca de Xira, manda a tradição que a mesa seja posta com Março, Mês do Sável, a iniciativa gastronómica da autarquia que, desde 1989, serve a prata da casa nos restaurantes da região ribatejana.

Este ano condicionada pela pandemia, a campanha mantém a iguaria na montra, renovando as portas de entrada, de acordo com as normas em vigor. São 23 os estabelecimentos que aderiram à chamada mas, nesta fase, devido às restrições, apenas 14 estão ao serviço, em regime de take-away: Grelha e U14 (em Alhandra); Casaleiro’s, Magníficos, Morgado Taberna 2017, Novo Viveiro, Sobreiro, Sol Nascente e Carvão (em Alverca); Bica do Chinelo, Clube Taurino, Clube 1886, Forno e Mina (em Vila Franca de Xira, os três últimos com serviço só ao fim-de-semana).

Um festim para o palato onde se encontram receitas tradicionais do prato – com a iguaria frita em postas finas e açorda de ovas a acompanhar – mas também versões mais contemporâneas e inventivas, inspiradas nos sabores das lezírias.

As doses são reforçadas nos canais digitais do município, com a partilha e showcooking de cinco receitas cozinhadas com o peixe do rio. A primeira, já disponível no Facebook, é sável frito com açorda de ovas, prato confeccionado pelo chef Luís Machado e harmonizado com o vinho Encostas de Xira, segundo as notas do enólogo Marco Crespo. Nas próximas sextas-feiras, há sável de escabeche, sopa de ovas com sável, arroz de sável com as suas ovas e pastéis de sável.

O programa não fica pela mesa: a refeição vem com descontos nos parceiros locais, num roteiro que tanto passa por vinhos e unidades de alojamento, como por experiências turísticas – passeios a cavalo, sessões fotográficas equestres, aulas de equitação ou uma visita guiada ao Evoa - Espaço de Visitação e Observação de Aves. Mais informações aqui.

A montante, também na rota do sável e de mãos dadas com outros petiscos, Vila Nova da Barquinha tem em marcha, até 21 de Março, a 27.ª edição do Mês do Sável e da Lampreia. São quatro os restaurantes participantes (Almourol, Stop, O Trindade e A Tasquinha da Adélia), todos em regime de take-away, mediante encomenda.