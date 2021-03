No TripAdvisor, a praia da Falésia é uma das melhores do mundo

As praias portuguesas continuam a somar pontos: este ano as falésias de areia vermelha e o mar azul-esverdeado elevaram a praia da Falésia, no Algarve, a uma das melhores do mundo.

Austrália, Cuba e Brasil: é nestes países que, dizem os utilizadores do TripAdvisor, estão as melhores praias do mundo. Mas também há boas notícias para Portugal: a praia da Falésia, em Albufeira, posiciona-se no 13.º lugar do top 25 dos prémios Traveler's Choice do TripAdvisor.

O Brasil era presença assídua no primeiro lugar deste ranking para areais de sonho, mas desta vez “morreu na praia” e desceu para a terceira posição, com a Baía do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha. Já a “vista paradisíaca” da praia das ilhas Whitsunday, na Austrália, parece ter conquistado os viajantes do TripAdvisor, que lhe concederam o primeiro lugar. No ranking, marcam também pontos a “incrível” praia de Santa Maria, nas Caraíbas (2.ª) ou a de Grace Bay, nas Providenciales (Turcos e Caicos), que conquista a quarta posição.

Praia de Whithaven, Ilhas Whithaven TripAdvisor Praia de Santa Maria, Cuba TripAdvisor Baía do Sancho, Fernando de Noronha TripAdvisor Grace Bay, rovidenciales, Turcos e Caicos TripAdvisor Rabbit Beach, Lampedusa, Sicília, Itália TripAdvisor Balos Lagoon, Kissamos, Grécia TripAdvisor Playa de Cofete, Ilhas Canárias, Espanha,Playa de Cofete, Ilhas Canárias, Espanha TripAdvisor,TripAdvisor Fotogaleria TripAdvisor

Ainda assim, há boas notícias para Portugal. Se no mês de Fevereiro Braga foi considerado o Melhor Destino Europeu para visitar em 2021 na European Best Destinations, é agora a praia da Falésia, em Albufeira, no Algarve, a ter direito de destaque.

A presença do Algarve no top mundial já é frequente e, este ano, embora reduzido a uma representante, não foi excepção. A praia da Falésia ocupa o 13.º lugar (e único a nível nacional) na categoria de Melhor Praia do Mundo. “Uma praia longa e bonita ladeada por falésias espectaculares”, escreve um turista. A fechar a lista está a praia de água cristalina de Santa Guilia, em França.

No top europeu, é a praia da Lampedusa, na Sicília que lidera, seguida da Playa de Cofete, nas ilhas Canárias, em Espanha. No entanto, as “deslumbrantes falésias de areia vermelha”, o mar azul-esverdeado e o areal aparentemente infindável da praia da Falésia saltaram à vista dos utilizadores do TripAdvisor, que a catapultaram para a 3.ª posição em termos europeus. A lista de ouro inclui Grécia, Itália, França, Espanha, Chipre, Turquia, Reino Unido e Islândia – que ocupa a 11.ª posição com a famosa e “gelada” praia de areia negra e cubos de gelo, a chamada praia dos diamantes (Jökulsárlón, Diamond Beach em inglês).

Foto A Diamond Beach, na Islândia ocupa a 11ª posição no top europeu TripAdvisor

“Um reconhecimento daquilo que temos e estimamos, mas também um incentivo para todos nós, pois esperamos, e há indicadores nesse sentido, poder vir a ter ainda um Verão satisfatório para o comércio, restauração e similares, hotelaria e para todos os actores económicos ligados directa ou indirectamente ao sector”, diz a Agência de Promoção de Albufeira a propósito da distinção para a praia algarvia.

Considerado “o maior site de viagens em todo o mundo”, o TripAdvisor abrange críticas e opiniões sobre cerca de oito milhões de destinos, alojamentos, restaurantes, companhias aéreas ou experiências por todo o mundo.

Melhores praias do mundo: top 25 Whitsunday, Queensland, Austrália Santa Maria, Villa Clara, Cuba Baía do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil Grace Bay, Providenciales, Turcos e Caicos Saint Pete, Florida, EUA Turquoise Bay, Austrália Eagle Beach, Aruba Spiaggia dei Conigli (praia dos Coelhos), Lampedusa, Sicília (Itália) Ka'anapali, Lahaina, Havai, EUA Baía dos Golfinhos Praia da Pipa, Brasil Playa de Cofete Morro del Jable, Fuerteventura, Espanha Varadero, Varadero, Cuba Praia da Falésia, Olhos de Água, Albufeira, Portugal Maho Bay, Ilhas Virgens, EUA Seven Mile Beach, Negril, Jamaica La Concha, San Sebastián - Donostia, Espanha Playa Norte, Isla Mujeres, México Seven Mile Beach, Seven Mile Beach, ilhas Caimão Bavaro, República Dominicana Bournemouth, Reino Unido Lagoa de Balos, Císsamos (Kissamos), Grécia Playa Manuel Antonio Manuel Antonio, Costa Rica Nungwi, Tanzânia Elafonissi, Grécia Santa Giulia, Córsega, França Melhores praias da Europa: top 25 Spiaggia dei Conigli (praia dos Coelhos), Lampedusa, Sicília (Itália) Playa de Cofete Morro del Jable, Fuerteventura, Espanha Praia da Falésia, Olhos de Água, Albufeira, Portugal La Concha, San Sebastián - Donostia, Espanha Bournemouth, Reino Unido Lagoa de Balos, Císsamos (Kissamos), Grécia Elafonissi, Grécia Santa Giulia, Córsega, França Kleftiko, Milos, Cíclades, Grécia Porthminster, St. Ives, Reino Unido Praia dos diamantes (Jökulsárlón, Diamond Beach) Playa de Ses Illetes, Formentera, Baleares, Espanha Sarakiniko Beach, Milos, Cíclades, Grécia Reynisfjara, Vik, Islândia Sotavento, Fuerteventura, Canárias Espanha Perranporth, Cornualha, Inglaterra Baía da Figueira, Protaras, Chipre Filey, Yorkshire, Inglaterra Sillon, Saint-Malo, France Sansone, ilha de Elba, Tuscânia, Itália Nissi, Ayia Napa, Famagusta, Chipre Kleopatra, Antália, Turquia Tropea, Vibo Valentia, Calábria, Itália Palombaggia, Porto-Vecchio, França La Cinta, Sardenha, Itália

