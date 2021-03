Regulador trava construção do aeroporto do Montijo

A concretização do aeroporto do Montijo conheceu esta terça-feira mais um obstáculo, com a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a afirmar, em comunicado, que indeferiu o pedido “de apreciação prévia de viabilidade da construção do aeroporto complementar no Montijo” que lhe tinha sido apresentado pela ANA – Aeroportos de Portugal.

“No âmbito da instrução do pedido”, diz o regulador da aviação civil, a ANA, que gere os aeroportos nacionais (detida pelo grupo francês Vinci), anexou, “entre outros elementos, pareceres das câmaras municipais dos concelhos potencialmente afectados, quer por superfícies de desobstrução, quer por razões ambientais, sendo de assinalar a existência de dois pareceres favoráveis, dois desfavoráveis e a não-apresentação de parecer por uma das câmaras”.

Desta forma, e como a lei determina “fundamento para indeferimento liminar a inexistência do parecer favorável de todas as câmaras municipais dos concelhos potencialmente afectados”, o regulador refere que teve de “indeferir liminarmente o pedido”, isto “em cumprimento do princípio da legalidade e do comando vinculativo do legislador constante da mencionada disposição legal”, não havendo sequer lugar “à apreciação técnica do mérito do projecto”.