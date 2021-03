Pandemia penalizou trabalhadores jovens, sem qualificações e precários

Economistas alertam que os efeitos da crise no mercado de trabalho são assimétricos e penalizam os mais frágeis, o que poderá levar a um aumento das desigualdades.

A crise provocada pela pandemia não se fez sentir de igual forma em todos os grupos sociais e veio evidenciar as fragilidades do mercado de trabalho português. Foram os jovens, os trabalhadores não qualificados e os vínculos precários que mais sentiram os efeitos da crise, enquanto as profissões mais qualificadas e os licenciados, grupos onde o emprego continuou a crescer, resistiram melhor às medidas tomadas para controlar a evolução da covid-19.