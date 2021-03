Meo forneceu mais cinco mil kits de Internet a alunos por 282 mil euros

O Ministério da Educação contratou à Meo mais cinco mil pacotes de Internet para alunos abrangidos pela acção social escolar, com uma mensalidade de 35 euros.

A secretaria-geral do Ministério da Educação contratou à Meo mais cinco mil kits de Internet para alunos abrangidos pela acção social escolar (ASE).

O compromisso, datado de 22 de Fevereiro, “compreende o fornecimento de pacotes de conectividade, que incluem hotspots, cartões SIM, prestação de conectividade e garantia”, refere o documento publicado no Portal Base, na segunda-feira, dia 1 de Março.

“O número de pacotes a fornecer é 5000 (cinco mil)”, refere o contrato, que tem um valor global de 282.250 euros e foi realizado por ajuste directo, por motivo de urgência e impossibilidade de cumprir prazos inerentes a outros procedimentos de contratação pública, segundo a secretaria-geral do Ministério da Educação.

Estes pacotes de Internet (cujo fornecimento deverá ter ficado concluído até ao dia 26 de Fevereiro de 2021) têm características diferentes dos que foram contratualizados em Novembro entre o Governo e os três principais operadores, a começar pelo preço.

Nos contratos anteriores, a ligação à Internet tinha uma mensalidade de cinco euros, enquanto neste contrato estabelecido com a Meo, o valor sobe para 35 euros mensais. Também o hotspot, que nos contratos de Novembro custava 18,5 euros, passa a ter um preço unitário de 21,45 euros.

Refere ainda o documento, quanto às especificações técnicas que, existe um “plafond de 84 GBytes [GB], em fracções de 12 GBytes/mensais, sem restrições de acessos ou débito”, com um “débito garantido igual ou superior a 2 Mbps [megabits por segundo]”.

Os utilizadores (ou seja, os beneficiários da ASE, não se especificando se se trata de alunos de estabelecimentos públicos ou outros) deverão ser avisados por SMS quando atingidos 80% e 100% do consumo do plafond, “incluindo cada uma das respectivas fracções [mensais]”.

Uma vez esgotados os 84 GB, incluindo cada um dos tectos mensais, “admite-se que seja aplicada uma limitação do débito, respeitando o estabelecido na alínea b”, ou seja, tendo como limite inferior os 2 Mbps.

Quando esgotado este plafond, “o utilizador deve poder proceder à aquisição de tráfego adicional, em múltiplos de 2 GBytes, pelo preço unitário de €5,00 (cinco euros), com IVA incluído, através de Multibanco, Homebanking ou MB Way”, estabelece o contrato.

Este tráfego adicional que eventualmente venha a ser adquirido pelos alunos a título particular deverá contemplar “pelo menos, as condições técnicas previstas” para a conectividade contratualizada com o Estado.

O contrato refere ainda que “deve estar vedada a possibilidade de realização de comunicações de voz” nestes pacotes.