“É importante que a retirada do estímulo orçamental seja muito gradual”

Numa altura em que, nos mercados, os investidores começam a apostar que, por causa da inflação, os bancos centrais vão ter de começar a recuar mais cedo que o previsto nas suas políticas expansionistas, o vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) garante em entrevista ao PÚBLICO que, no curto prazo, a inflação não preocupa e que a prioridade continua a estar em assegurar que as condições de financiamento são favoráveis, Luis de Guindos, que foi ministro da Economia em Espanha antes de ocupar o seu actual cargo no BCE, apela ainda a que os governos não se precipitem no regresso a políticas de consolidação orçamental.