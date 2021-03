Ainda o FC Porto-Sporting

Do jogo entre Benfica e Rio Ave fica a certeza de uma arbitragem competente, sem influência no resultado e com decisões boas e importantes ao nível das áreas. Do jogo entre “dragões” e “leões”, ainda sobra para análise um lance, que não obstante já o ter ter comentado aqui neste espaço de opinião e análise, levanta de novo a questão do quão era importante termos acesso às comunicações entre o VAR e o árbitro para que neste processo não sobrassem dúvidas que para uns são meramente técnicas mas para outros são de transparência e credibilidade de todo o sistema.