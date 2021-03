Terça, na TV: Um Santo Vizinho, César Monteiro, Pasternak e a Geração Columbine

CINEMA

Um Santo Vizinho

AMC, 19h11

Maggie é uma mãe solteira que faz o que pode por Oliver, o filho de 12 anos. Vincent, o vizinho do lado, oferece-se para tomar conta dele depois da escola. Não encontrando melhor solução, ela aceita. O que não imagina é que ele, para além de misantropo e hedonista, tem uma ideia muito peculiar de como cuidar de uma criança. Escrito e realizado por Theodore Melfi, na sua estreia em longa-metragem, Um Santo Vizinho é uma comédia agridoce com Bill Murray (numa actuação nomeada pelos Globos de Ouro), Melissa McCarthy, Naomi Watts, Terrence Howard e o estreante Jaeden Lieberher nos papéis principais.

Skin - História Proibida

TVCine Emotion, 22h50

Aos 14 anos, Bryon aderiu a um grupo skinhead. Tornou-se um dos seus membros mais activos e tatuou o corpo todo com símbolos da extrema-direita. Mas algo nele se altera quando se apaixona por uma jovem mãe de três crianças. O nascimento do primeiro filho vai fazê-lo abandonar os ideais supremacistas. A ajudá-lo no processo, vai ter Daryle Lamont Jenkins, um activista dos direitos dos negros. Um drama biográfico escrito e realizado pelo israelita Guy Nattiv, baseado na curta-metragem homónima da sua autoria – que lhe valeu o Óscar – sobre a história verídica do norte-americano Bryon Widner. Jamie Bell, Danielle Macdonald, Daniel Henshall, Bill Camp, Louisa Krause, Zoe Colletti, Kylie Rogers, Colbi Gannett, Mike Colter e Vera Farmiga integram o elenco.

2046

RTP1, 1h01

Wong Kar-wai escreve e realiza esta continuação, remake ou remix de Disponível para Amar, o seu filme anterior. O ano é 1966. No seu pequeno quarto de hotel em Hong Kong, o escritor-jornalista Chow Mo Wan, em crise de inspiração, tenta terminar um livro de ficção científica cuja acção decorre em 2046. Através da escrita, Chow vai relembrando as mulheres com quem se cruzou durante a sua existência solitária. Apaixonadas, cerebrais ou românticas, cada uma delas deixou um traço indelével na sua memória e alimentou o seu imaginário. Uma delas assombra com frequência a sua memória: Su Li Zhen, a única que ele certamente amou. Ela ocupava o quarto ao lado do seu, o quarto 2046.

SÉRIE

Harrow

AXN, 22h50

Profundamente afectado pela possibilidade de ter perdido um filho que não chegou a conhecer, o Dr. Daniel Harrow (Ioan Gruffudd) tenta concentrar-se no caso de um sem-abrigo assassinado. Assim começa a terceira temporada da série australiana que acompanha este patologista forense que tem tanto de brilhante quanto de desafiador das regras e da autoridade.

DOCUMENTÁRIOS

Que Farei Eu com Esta Espada?

TVCine Edition, 22h

O Portugal pós-25 de Abril é documentado por João César Monteiro um ano após a Revolução. A NATO, cujos vasos de guerra faziam uso dos portos portugueses, é ponto de partida e alvo desta obra de cinema militante. Que Farei Eu com Esta Espada? abre um ciclo dedicado ao realizador, que incluirá quase todas as suas longas-metragens e que ficará em exibição às terças e quartas-feiras (e também segunda, dia 29), até ao fim de Março.

Evil Lives Here

ID - Investigation Discovery, 22h

Começa a quinta temporada da série de true crime que recorre a entrevistas, reconstituições, fotografias e vídeos caseiros para relatar casos perturbadores na perspectiva de quem conheceu (ou julgava conhecer) os criminosos de muito perto.

Geração Columbine

Crime + Investigation, 22h30

Estreia. Apresenta-se como um olhar “forte, mas necessário”, sobre “a epidemia dos tiroteios nas escolas americanas”. Mais de 20 anos depois do massacre em Columbine (Colorado), o documentário lembra o que aconteceu também em Sandy Hook (Connecticut), Parkland (Florida) e Red Lake (Minnesota), contando com testemunhos de sobreviventes e familiares que descrevem as fases do processo para lidar com o luto e o trauma.

Doutor Jivago

RTP2, 23h32

A mais recente obra da galardoada documentarista Nino Kirtadzé é este trabalho sobre o nobelizado escritor Boris Pasternak, o autor do clássico da literatura russa Doutor Jivago. O romance foi publicado em 1957, mas não na União Soviética, que o diabolizou por lhe detectar o tom crítico ao regime.