Spike Lee vai fazer série documental para o 20.º aniversário dos atentados de 11 de Setembro

NYC Epicenters 9/11? 2021½ é o nome da série da HBO, que contará com mais de 200 entrevistas, testemunhos na primeira pessoa de como Nova Iorque lidou com as consequências desse acontecimento ao longo das últimas duas décadas.

Spike Lee, o realizador, está a preparar uma série documental para a HBO para assinalar o 20.º aniversário dos atentados do 11 de Setembro. Será um “retrato sem precedentes” dos nova-iorquinos e da capacidade de recuperação depois da destruição do World Trade Center.

A série chama-se NYC Epicenters 9/11→ 2021½ e ainda não há data para a estreia, que acontecerá “este ano”.

Segundo o texto de divulgação assinado pelo próprio Lee e divulgado na sua conta de Instagram, a série contará com “mais de 200 entrevistas” e depoimentos sobre a “maior cidade do mundo e os cidadãos diversos que a tornam assim”, sobre a forma como lidaram com este atentado terrorista com consequências trágicas ao longo das últimas duas décadas.

O cineasta, cujos filmes, como Não Dês Bronca ou A Última Hora, que apanha a cidade logo no seguimento dos atentados, se desenrolam na sua maioria em Nova Iorque, foi aclamado recentemente pela Academia por BlacKkKlansman: O Infiltrado. No texto de Lee, pode ler-se que, ao “longo dos séculos”, foi dito por “opinadores” e “odiadores”, que Nova Iorque estava “morta e fedorenta”, “apenas para se provar que estavam errados”. “Vais perder dinheiro se apostares contra Nova Iorque”, continua.

O realizador de 63 anos, que tem trabalhado com a Netflix na versão em série de She's Gotta Have Me, o seu primeiro filme, e em Da 5 Bloods, do ano passado, volta com esta série a colaborar com a HBO, para quem fez, em 2006, When the Levees Broke, uma série documental sobre as as consequências do furacão Katrina em Nova Orleães, e, em 2020, o filme-concerto American Utopia de David Byrne.