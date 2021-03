Festival Nos Primavera Sound adiado para 2022

Será mais um ano sem Nos Primavera Sound no Porto. O festival que deveria ter lugar em Junho fica adiado para 2022, anunciou esta terça-feira a organização. É o primeiro grande festival de Verão português a anunciar novo adiamento, numa altura em que o sector se encontra mergulhado em incerteza devido aos constrangimentos causados pela pandemia da covid-19. Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 continuam válidos mas pode ser pedida a devolução do seu valor a partir de 1 de Janeiro de 2022.

“É com muita tristeza que comunicamos que, por motivos de força maior, a próxima edição do Festival Primavera Sound terá lugar entre 9 e 12 de Junho de 2022”, começa a comunicação da organizadora Pic-Nic – que promete que “voltaremos a dançar em 2022”. O cartaz incluía Tame Impala, Pavement, Gorillaz ou Tyler the Creator.

A “tão dolorosa decisão”, descrevem, deve-se “às incertezas que neste momento rodeiam os grandes espectáculos”. A organização não considera “possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração”. O anúncio foi feito minutos depois de o Primavera Sound Barcelona ter anunciado nas redes sociais o seu adiamento para 2022, sem contudo agendar uma nova data para aquela que seria a sua edição de 20.º aniversário.

A organização anunciará novo cartaz para 2022 até 5 de Junho.

O evento do Parque da Cidade vê assim adiada pela terceira vez consecutiva a sua realização devido à pandemia. O braço português do festival catalão Primavera Sound deveria ter-se realizado em Junho de 2020 e adiou em Março do mesmo ano as suas datas para Setembro do ano passado. Mas a covid-19 e a lei que proibia festivais até 30 de Setembro de 2020 voltaram a não permitir mais uma vez a realização do evento.

Numa altura em que existe um grupo de trabalho em diálogo com o Ministério da Cultura para definir em que moldes poderão decorrer os grandes espectáculos de Verão, a organização do festival não vê reunidas condições para que este seja realizado. A ministra da Cultura, quando questionada pelo PÚBLICO sobre se ainda acredita que haverá festivais de Verão este ano, disse ser “optimista” e estar a trabalhar com a Direcção-Geral da Saúde (DGS) e com as organizações do sector “para definir as condições para a realização de espectáculos de música ao vivo”. “Vamos fazer todos os possíveis para que no Verão existam espectáculos ao vivo”, disse, mas não se comprometendo com lotações ou regras. Há dias chegou a ser noticiado o plano de realizar eventos-teste em salas de concertos numa parceria entre a DGS e as promotoras dos festivais, mas a direcção-geral disse ao PÚBLICO que se tratam apenas de propostas em análise, parte de “documentos de trabalho”.

As restrições às viagens internacionais, os ritmos da vacinação em diferentes países e as regras em permanente redefinição para eventos colectivos são algumas das principais condicionantes da realização de espectáculos nos próximos meses. Grandes festivais como Glastonbury ou o Download, no Reino Unido, já adiaram também a sua realização para o próximo ano.