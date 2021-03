A pandemia não travou o voluntariado: “As pessoas não têm fome só dia sim, dia não”

A crise pandémica veio iluminar, e agravar, as desigualdades sociais. Numa altura em que não se pode sair de casa, há quem se mova, dia e noite, por aqueles que não têm uma casa, uma refeição ou até carinho. Apesar das restrições, as respostas do voluntariado têm sido plurais, primando pela sensibilidade em antever os problemas.