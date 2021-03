“Pensámos que era uma virose”

Partilham o mesmo nome próprio, Miguel, e a mesma profissão - são treinadores de guarda-redes. No ano passado, no início de Fevereiro, partilharam também o voo que retirou de Wuhan, na China, 250 cidadãos estrangeiros, vinte dos quais com destino a Portugal (18 portugueses e duas brasileiras). A cidade tinha acabado de se fechar para tentar conter a disseminação da covid-19 e, quem pôde, abandonou o local. Miguel Matos e Miguel Moreira voltaram nessa altura para casa. Um ano depois, o primeiro ainda cá está, o segundo regressou a Wuhan, onde a vida hoje corre “normalíssima”, diz.