Intervalo entre doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer alargado de 21 para 28 dias

O Governo anunciou esta segunda-feira a alteração da norma relativa à vacina contra a covid-19 da Pfizer, alargando o prazo entre as duas tomas necessárias para a imunização. “Queremos dar nota actualizada da norma 21 da Direcção-Geral da Saúde, relativa à vacina Pfizer, alargando de 21 para 28 dias a toma entre a primeira e a segunda dose. Esta decisão vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de Março”, anunciou o secretário de Estado e Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de imprensa.

No início da semana passada o PÚBLICO avançou que a possibilidade de atrasar uma semana a toma da segunda dose desta vacina estava a ser estudada e que decisão poderia acontecer até ao final dessa semana.

Na mesma semana, a hipótese do alargamento entre as duas tomas foi avançada pelo coordenador da taskforce na comissão de acompanhamento das medidas de combate à pandemia. Aos deputados, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo referiu que o adiamento por duas semanas da segunda dose da vacina permitiria inocular mais 200 mil idosos a partir dos 80 anos até ao final de Março.

A entrevista com a ministra da Saúde, divulgada esta segunda-feira pela Lusa, fazia adivinhar esta alteração da norma. “A Direcção-Geral da Saúde, o Infarmed e a taskforce para a vacinação analisaram a possibilidade de um maior espaçamento entre doses e consideram que essa possibilidade é tecnicamente adequada mantendo as recomendações daquilo que são as características do medicamento”, disse Marta Temido.

A ministra explicou que “não é não tomar a segunda dose ou sequer ultrapassar” o intervalo definido nos ensaios clínicos – os intervalos testados estiveram entre os 19 e os 42 dias -, mas fazer uma gestão que permita proteger maior quantidade de pessoas mais depressa. “Essa alteração técnica está a ser desenhada e entrará em vigor tão breve quanto sejam as novas vacinações”, disse a ministra. A alteração, refere a Lusa, não atinge quem foi vacinado e já tem a segunda administração marcada.

Segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados este fim-de-semana, Portugal recebeu 1.034.970 doses de vacinas contra a covid-19, tendo sido administradas um total de 837.887 doses. Das quais, 574.062 correspondem a primeiras tomas e 263.825 a segundas doses.

Regulador europeu considerou “aceitável” pequenos adiamentos

A possibilidade de aumentar o espaçamento entre doses já tinha sido pedida pela Comissão Técnica de Vacinação Contra a Covid-19, da DGS, no final de Janeiro, como forma de fazer face à escassez de vacinas. As doses inicialmente contratadas com a Comissão Europeia com as três companhias que já viram as suas vacinas receber o aval da Agência Europeia do Medicamento (EMA, sigla em inglês) – Pfizer, Moderna e Astrazeneca – não têm sido cumpridas e os países estão a receber menos doses do que o previsto, o que tem limitado o plano de imunização. Mas, nessa altura, a proposta não foi aceite pela taskforce.

Foi também por essa altura que a ministra da Saúde revelou que Portugal, em conjunto com outros países, tinha questionado a EMA sobre a hipótese de se adiar, para além dos 21 dias, a segunda dose da vacina da Pfizer. Mais tarde, numa entrevista à revista Visão, Marte Temido revelou que já tinha recebido a resposta e que a EMA aconselhava os 21 dias de intervalo.

Já no final de Fevereiro, a EMA admitiu à Lusa, em resposta por escrito, serem “aceitáveis” pequenos adiamentos na toma da segunda dose. “As vacinas contra a covid-19 devem ser utilizadas de acordo com a informação aprovada sobre os seus produtos, que descreve como devem ser utilizadas para alcançar o nível de protecção observado nos grandes ensaios aleatórios que apoiam a eficácia destas vacinas”, disse.

Mas quando questionada sobre a hipótese estudada por Portugal de adiar a segunda toma, embora sem responder directamente, a EMA deu o exemplo dos estudos realizados para a vacina da Pfizer sobre a “administração de duas doses com um intervalo de até 42 dias”. “Deve portanto ser considerado aceitável se a vacina for tomada até duas a três semanas mais tarde”, concluiu. No caso da vacina da Moderna o intervalo de doses recomendado pela companhia é de 21 dias e na da Astrazeneca a recomendação é que a segunda dose seja administrada 12 semanas após a primeira toma.