A ministra da Saúde assume todas as responsabilidades pelas decisões que no Natal possam ter sido tomadas incorrectamente, mas diz que não consegue ainda ter uma percepção exacta do que levou ao aumento dos casos em Janeiro. Em todo o mundo, há mais de 114 milhões de infectados. Desses, 2,5 milhões morreram e 64,4 milhões recuperaram da doença.