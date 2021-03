Covid-19 em Portugal: mais 34 mortes e 394 casos — o valor mais baixo em meio ano

Portugal registou mais 34 mortes e 394 novos casos de infecção pelo novo coronavírus (o que corresponde a um aumento de 0,05%), de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde. Este é o valor mais baixo de novas infecções em quase meio ano, desde 8 de Setembro, data em que foram registados mais 388 casos.

Há mais duas pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 2167 pacientes hospitalizados com covid-19, e menos 15 doentes em unidades de cuidados intensivos, num total de 469. Há 17 dias consecutivos que o número de pessoas em cuidados intensivos com covid-19 tem vindo a diminuir.

Divulgados no boletim desta segunda-feira da Direcção-Geral da Saúde, os dados correspondem à totalidade de domingo. No total, o país contabiliza 16.351 óbitos por covid-19 e 804.956 casos confirmados desde Março.

O número de casos de covid-19 registados entre sábado passado e domingo da semana anterior foi o mais baixo desde o fim de Setembro e o início de Outubro de 2020. Segundo os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS), entre 21 e 27 de Fevereiro foram registados 7037 casos, uma média de 1005 infecções por dia. Entre 27 de Setembro e 3 de Outubro, o número total de casos registados ascendeu a 5547, uma média de 792 casos diários.

Entre o início de Fevereiro e sábado passado, segundo os dados divulgados este domingo pela DGS, o número total de doentes internados diminuiu em cerca de 68%, passando de 6775 (a 1 de Fevereiro) para 2165 (no dia 26 do mesmo mês). Já o número de pessoas a necessitar de cuidados intensivos desceu cerca de 43,1%, passando de 852 a 1 de Janeiro para 484 neste sábado.

Portugal vai comprar cerca de 38 milhões de vacinas

Portugal vai comprar cerca de 38 milhões de vacinas contra a covid-19, “muito mais” do que as necessárias para vacinar a população portuguesa, permitindo apoiar outros países, anunciou a ministra da Saúde em entrevista à agência Lusa.

Relativamente à proposta do coordenador do plano de vacinação contra a covid-19, Gouveia e Melo, de adiar a toma da segunda dose da vacina para permitir vacinar mais 200 mil pessoas até final de Março, Marta Temido adiantou que “essa alteração técnica está a ser desenhada e entrará em vigor tão breve quanto sejam as novas vacinações”, dado que esta medida não atinge quem foi vacinado e já tem a segunda administração marcada.

Desde 27 de Dezembro, já foram administradas mais de 860 mil doses de vacinas em Portugal. “Ter 60% da população vacinada no final do Verão continua a ser o objectivo”, disse Marta Temido, admitindo, contudo, ser “um objectivo ambicioso”.