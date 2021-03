12 números que mostram como o país mudou num ano

E, de repente, um vírus mudou as nossas vidas. Passamos a andar menos de carro (e isso foi bom para o ambiente) e a ficar muito mais tempo à frente do computador. Nos aeroportos, os aviões chegaram cada vez mais vazios, o que se reflectiu nas contas das transportadoras e das empresas do turismo. Um ano depois do primeiro caso de covid-19 ter sido registado em Portugal, sabemos que o país mudou. Mas quanto? E como? O PÚBLICO reuniu 12 números que contam histórias.