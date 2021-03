Governar em tempo de crise, mas com dinheiro nos bolsos

O segundo Governo de António Costa confunde-se com a gestão da crise pandémica. A conselhos de ministros que aprovaram medidas para controlar os contágios sucederam-se conselhos de ministros para aprovar novas medidas para combater a covid-19. A produção legislativa do executivo, assim como a da Assembleia da República andou em torno desse mesmo tema, ora apertando ora refreando as restrições.