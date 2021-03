Para onde caminha a direita?

A reorganização da direita esteve em discussão com José Silva Peneda, ex-presidente do Conselho Económico e Social, Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro que saiu do PSD para fundar um outro partido de direita de que entretanto se afastou, e Jaime Nogueira Pinto, empresário e analista político. Neste P24 ouvimos um excerto do debate.

Subscreva o P24 e receba primeiro cada episódio. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos logo de manhã, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.​​​​​