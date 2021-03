Moedas em contactos para incluir IL e Aliança na coligação PSD/CDS

O candidato do PSD e do CDS à Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, está a fazer contactos para tentar alargar a coligação dos dois partidos a uma frente de centro-direita que irá disputar as eleições com o socialista Fernando Medina. É nesse sentido que se enquadram as conversas com a Iniciativa Liberal (IL) e também com o partido Aliança, podendo, ao que o PÚBLICO apurou, abranger ainda o Partido Popular Monárquico (PPM) e o Movimento Partido da Terra (MPT).