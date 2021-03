Dois fundadores de corrente conservadora deixam CDS, mas actual tendência apoia direcção

Dois dos fundadores da Tendência Esperança em Movimento (TEM), corrente interna do CDS, desfiliaram-se do partido em ruptura com a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos, mas os actuais membros mantêm o apoio ao líder do CDS.

Abel Matos Santos e Luís Gargliadini Graça foram dois dos cinco fundadores da única corrente interna do CDS formalizada mas já há um ano que já estavam desvinculados deste movimento conservador. Filiados no partido desde o tempo da liderança de José Ribeiro e Castro (2005-2007), depois de se terem aproximado na direcção de Manuel Monteiro, os dois ex-membros da TEM alegam que não se sentem representados no actual CDS e consideram que o partido “tomou o mesmo caminho que tende a torná-lo irrelevante na política nacional”.

A posição contrasta com a que foi assumida pelo actual porta-voz da TEM, Mário Cunha Reis, que mostrou apoio a Francisco Rodrigues dos Santos no último conselho nacional, tendo votado a favor da moção de confiança à direcção.

Em declarações ao PÚBLICO, Mário Cunha Reis considera que o actual líder do CDS, após a saída do grupo de Filipe Lobo d’Ávila da direcção do partido, “está mais próximo do discurso pré-congresso” e que recebeu o apoio da TEM. Como exemplo, aponta a defesa de um maior envolvimento das Forças Armadas na gestão da pandemia e a intervenção sobre a polémica da disciplina de Cidadania.

A TEM, a única corrente formalizada no partido desde 2018, apoiou o candidato à liderança Francisco Rodrigues dos Santos (contra João Almeida e Filipe Lobo d’Ávila), o que levou Abel Matos Santos à comissão executiva do partido. O então porta-voz considerou que não era compatível manter-se na TEM e desvinculou-se da corrente em Março de 2020. Entretanto, nessa altura, a divulgação de textos polémicos que tinha escrito há alguns anos nas redes sociais também levou à sua demissão da comissão executiva do CDS. É com esse caso que ambos os fundadores da TEM justificam agora a sua desfiliação no partido. Abel Matos Santos faz parte da Assembleia de Freguesia de Alvalade e passa a independente, assim como acontece com outro eleito pelo CDS (José Correia).

Nas eleições presidenciais de Janeiro, Abel Matos Santos declarou apoio ao candidato André Ventura. À agência Lusa, o fundador da TEM disse que não irá filiar-se no Chega.

A TEM mantém um lugar na comissão política nacional (por inerência) no partido e pelo menos dois elementos no conselho nacional. No próximo dia 13, por ocasião do seu aniversário, a corrente de opinião promove uma conferência (via Zoom) sobre “Democracia cristã – o segredo do sucesso com futuro”.