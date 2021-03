A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria: Alice Correia - Pé com pé

A Alice tem 81 anos, estava à nossa espera trajada, com o seu traje do Rancho Folclórico de Vilarinho, mas também tinha outros trajes pendurados numa corda de roupa. Enquanto batia no bombo e cantava, os trajes dançavam com o vento, dando a ideia poética que as pessoas estavam dentro deles. São as pequenas poesias que acontecem no confinamento, na ausência de colectivos.

O P3 partilha regularmente alguns vídeos do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela, seleccionados pelo autor, Tiago Pereira.