A feira FJC Porto Emprego tem mais de 500 vagas

A feira de emprego FJC Porto de Emprego, organizada por alunos da Faculdade de Economia do Porto (FEP), está de volta e decorre nos dias 2 e 3 de Março, das 10h às 18h, online. A inscrição é gratuita e pode ser feita no site da organização estudantil.

O evento, que promove o encontro de mais de 60 empresas empregadoras de diferentes áreas, apresenta três formatos. Os participantes vão poder assistir a apresentações, onde as empresas se dão a conhecer, aceder a stands onde estarão publicadas as mais de 500 vagas e participar num speed recruitment onde 24 alunos se apresentam individualmente em cinco minutos a 24 empresas.

De acordo com João Silva, co-fundador da agência de marketing digital e comunicação Digital Connection, que co-organiza a feira com a FEP Junior Consulting, “qualquer pessoa se pode inscrever” e aceder à exposição virtual. Por norma, refere, “é tudo feito com pessoas dos arredores” da FEP, sobretudo alunos, recém-licenciados e pessoas que estão à procura de trabalho no norte de Portugal. A novidade, este ano, está na expansão do evento “de um sítio físico para o digital”, que possibilita a presença de candidatos de todo o país.

Os encontros da feira são realizados na Easy Virtual Fair, que pode ser acedida através de qualquer dispositivo móvel. PWC, Sonae (dona do PÚBLICO), NOS, L'Oréal, CUF, Farfetch, Accenture e Mercer são algumas das empresas que vão marcar presença.

Texto editado por Ana Maria Henriques