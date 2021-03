Associação Académica de Coimbra lança prémio literário para estudantes

A Associação Académica de Coimbra (AAC) está a promover Prémio Literário Manuel Alegre. O concurso de escrita encontra-se aberto a todos os estudantes matriculados em qualquer instituição de ensino superior português. A iniciativa visa incentivar a criação de obras literárias por parte de escritores anónimos que sejam estudantes do ensino superior matriculados em qualquer instituição portuguesa.

O vencedor recebe dois mil euros e verá a sua obra editada. Serão ainda distinguidas outras cinco obras que serão, também, editadas. As candidaturas já estão abertas e podem ser feitas a partir do site do concurso. O prazo para as candidaturas termina no dia 26 de Abril. Está previsto que a cerimónia de anúncio do vencedor se realize a 31 de Maio.

Em comunicado enviado ao P3, João Assunção, presidente da AAC, explica que “o projecto nasce do ímpeto de, por um lado, poder homenagear uma personalidade marcante da cultura e da academia coimbrã e, por outro, ocupar um défice que existe na promoção da literatura e da escrita junto dos jovens”. “É uma honra ver o meu nome ligado a este prémio literário da minha querida, velha e sempre nova Associação Académica de Coimbra”, afirma o poeta e histórico socialista no mesmo documento.

Foto Prémio Manuel Alegre

A primeira edição do prémio Manuel Alegre pretende distinguir obras literárias, na área do conto, com 15 mil a 30 mil caracteres. O júri do prémio é composto por Manuel Alegre, Clara Rocha, José Manuel Mendes, Guilherme d’Oliveira Martins, Alberto Martins e João Assunção. “Sinto que este projecto, já na sua primeira edição, terá a capacidade de dar a conhecer novos autores que farão história no panorama literário nacional”, conclui João Assunção.

O concurso literário conta com parceiros como o Grupo Almedina, o banco Santander e o grupo Leya. Na organização da nova iniciativa estão, também, incluídas algumas das secções culturais da Associação Académica de Coimbra, como a Secção de Escrita e Leitura, a Rádio Universidade de Coimbra, a TVAAC e a Secção de Jornalismo.

Texto editado por Amanda Ribeiro