Para quê eleger assembleias municipais?

Isaltino Morais e outros autarcas nunca se queixaram quando, eleitos em listas partidárias, aproveitaram a inclusão dos presidentes das juntas, por inerência, nas assembleias municipais, para beneficiarem da transformação de minorias em maiorias e de maiorias curtas em maiorias confortáveis, à revelia do voto expresso dos cidadãos eleitores dos municípios. A inclusão dos presidentes de junta nas assembleias municipais é um aborto político-jurídico. Eleitos para uma autarquia em concreto, e só para ela, por uma fracção às vezes minúscula de eleitores, subvertem, com a sua presença, e sobretudo com o seu voto, a vontade expressa pela totalidade dos eleitores de um concelho quando votam nas listas para a assembleia municipal. Uma das razões da incapacidade de escrutínio das assembleias municipais reside nisto. Tecnicamente, a votação para as assembleias municipais não tem sentido, já que é escandalosamente distorcida por membros sem legitimidade política para nela serem integrados. Os autarcas agora queixosos tenham também um pouco de coragem para exigir uma mudança que ponha fim a esta lamentável situação.

João Carlos Lopes, Torres Novas

A Cultura não pode ser desprezada

A Cultura, ao que tem escrito a imprensa, ficará de fora dos muitos milhares de milhões da bazuca. No âmbito da economia é importantíssima pelos empregos que gera, pela receita que encaixa e, no topo, um Povo culto é mais interventor e feliz! A Cultura também é arte criativa e a vida só faz sentido se ligada à criação! A Cultura não pode ser desprezada, nem ser uma flor na lapela num evento selectivo, sendo tratada como um acessório ou um luxo. Há um défice de actividade cultural em nome da pandemia. Então, havendo um distanciamento físico e bastante separado entre espectadores, porque não funcionam teatros, cinemas e outras salas de espectáculo? Em contexto pandémico, as livrarias foram literalmente encerradas. Isto é uma judiaria! Num país cujo poder fomentasse a Cultura, o livro era colocado no mesmo plano do pão! (…) A consciência cívica que se ganha, também pela Cultura, é fundamental para que haja cidadania interventiva e para que não se viva numa democracia escangalhada. Para o poder, a Cultura é um desafio de inquietude, de questionamento, e o Povo põe muito em causa as suas decisões políticas...

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Venturas há muitos

As opiniões do deputado do PS Ascenso Simões sobre o Padrão dos Descobrimentos revelam, além de incultura e uma sensibilidade estética abaixo de zero, o nível de alguns deputados que se dizem representantes dos portugueses. Parece que já foi secretário de Estado, o que também é revelador do nível de certos políticos que andam pelos cadeirões do poder. E, já agora, da confiança que podemos ter neles. Mas há outra coisa de que ainda não ouvi falar: a deriva esquerdista e irracional que está a transformar o PS num perigo público. Anda um exército de cacofónicos preocupados (e com razão) com o Ventura da Direita, mas não vejo igual preocupação, entre opinantes e pensantes, com os Venturas de Esquerda. E, se contarmos bem, talvez haja mais Venturas à Esquerda que à Direita.

João Boavida, Coimbra

Regresso a Entre-os-Rios

Vinte anos depois da tragédia e duas novas pontes que se seguiram, regressei a Entre-os-Rios e vi que nada mudou. Uma variante rodoviária que leva a lado nenhum prova que as prometidas acessibilidades nunca apareceram. Castelo de Paiva, a menos de 50 quilómetros do Porto, é o exemplo do isolamento votado pelos detentores de cargos políticos que passaram impunemente entre os pingos da chuva daquela fatídica noite. Não foi só a coluna que servia de suporte à Ponte Hintze Ribeiro que ruiu, foi também o colapso da justiça, um dos pilares do Estado de direito, que não conseguiu encontrar culpados entre aqueles que retiraram areia do rio nem no meio dos responsáveis pela conservação de uma estrutura que suplicava por obras.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Casas sem condições

O decreto presidencial que propõe a renovação do estado de emergência prevê definir limitações ao ruído nas habitações para não prejudicar quem está em teletrabalho. No entanto, a generalidade das habitações não tem eficaz isolamento acústico e térmico. Marcelo devia preocupar-se, também, com os 22% de portugueses que não têm dinheiro para aquecer as habitações.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim