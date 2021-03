Príncipe Filipe muda de hospital para fazer exames ao coração

O príncipe Filipe, o marido de 99 anos da rainha Isabel II, foi transferido para outro hospital no centro de Londres nesta segunda-feira, para fazer exames devido a uma doença cardíaca preexistente e receber tratamento a uma infecção.

O duque de Edimburgo foi admitido no hospital privado King Edward VII há duas semanas para tratamento a uma infecção não especificada, mas não relacionada com a covid-19. Nesta segunda-feira, foi transferido para o Hospital St Bartholomew para mais tratamentos e observação, informa o Palácio de Buckingham em comunicado. “O duque continua confortável e está a responder ao tratamento, mas deve permanecer no hospital pelo menos até ao final da semana”, acrescenta o palácio.

Fotógrafos e equipas de TV que se encontravam junto ao hospital King Edward testemunharam esta manhã a saída de um doente, que entrou numa ambulância, protegido pela polícia e guarda-chuvas que não permitiam ver de quem se tratava.

Isabel II, de 94 anos, permanece em sua casa no Castelo de Windsor, a oeste de Londres, onde o casal esteve durante o confinamento do coronavírus, e na semana passada continuou a cumprir as suas obrigações oficiais, embora por vídeo. O casal recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 e, embora a casa real não divulgue o que tem o duque, a doença não está relacionada ao vírus.

Na última década, Filipe precisou de tratamento hospitalar várias vezes a uma infecção na bexiga e no Natal de 2011 fez uma operação para limpar uma artéria bloqueada no coração depois de ser levado às pressas para o hospital com dores no peito.