A Miss Alemanha é um concurso diferente, por isso, a vencedora é mãe de duas filhas

Neste concurso não há desfile de biquíni ou fato de banho e, vestida com umas calças pretas, a Miss Turíngia venceu as candidatas dos outros 15 estados alemães na final do concurso, agora chamado Empowering Authentic Women.

Anja Kallenbach tem 33 anos é mãe de duas filhas e foi coroada Miss Alemanha, no sábado, num concurso reformulado em que se vence não pela aparência, mas pela personalidade.

Neste concurso não há desfile de biquíni ou fato de banho e, vestida com umas calças pretas, a Miss Turíngia venceu as candidatas dos outros 15 estados alemães na final do concurso, agora chamado Empowering Authentic Women (Empoderamento de Mulheres Reais, em tradução livre), que mudou as suas regras na edição do ano passado.

Diante das críticas de que competições como as das “miss” são sexistas, antiquadas e reforçam atitudes misóginas, outras organizações destes concursos, incluindo a da Miss Estados Unidos, também abandonaram o desfile em fato de banho. Mas, no caso do Miss Alemanha, a que podem concorrer mulheres dos 18 aos 39 anos, o objectivo é destacar mulheres empenhadas.

Na competição deste ano havia um candidata que lutava contra o ideal “magro é bonito””, outra focada em informar o público sobre as desvantagens das seitas religiosas, uma terceira é uma activista que luta contra as disparidades salariais de género e ainda uma sobrevivente de violência sexual. A vencedora gostaria de ser um modelo para as outras mulheres devido à sua “experiência acumulada na vida, a sua profissão, como mãe, como amiga, mulher e pessoa que se afirma perante a vida”, descreve o site da competição, citado pelo Deutsche Welle.

Anja Kallenbach deixou a escola antes de completar 17 anos, mais tarde estudou gestão de empresas. Vive com as duas filhas e o companheiro, com quem gere dois negócios de bicicletas. Começou a fazer trabalho de modelo aos 27 anos, já depois das crianças terem nascido. Concorreu porque defende que as mulheres devem fazer “o que for bom para elas, não importa a idade, a aparência ou o que as outras pessoas dizem”.