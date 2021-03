Globos de Ouro foram à distância, mas nem por isso as estrelas ficaram de pijama

Atrasados e em circunstâncias atípicas, os Globos de Ouro aconteceram este domingo, 28 de Fevereiro — ainda que à distância. Em casa ou em hotéis, as estrelas aprimoraram-se para a noite de prémios via Zoom. Jane Fonda — vencedora do prémio de carreira Cecil B. DeMille — repetiu um coordenado. Já o actor Jason Sudeikis rendeu-se ao conforto e usou um hoodie. Só Jodie Foster usou pijama. O PÚBLICO reuniu os melhores looks da passadeira vermelha invulgar dos Globos de Ouro.

As apresentadoras da cerimónia estavam cada uma numa das costas dos Estados Unidos: Amy Poehler no hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills; e Tina Fey no Rainbow Room, em Nova Iorque. As duas juntaram-se online para entregar os prémios. Os restantes nomeados e convidados participaram a partir das suas casas ou de hotéis.

Mas nem por terem ficado em casa, as estrelas de Hollywood descuraram os seus looks. A passadeira vermelha foi então na sala de estar ou jardim de casa — numa oportunidade única de vermos um pouco da sua intimidade. Alguns aceitaram prémios no sofá de pijama com o cão ao colo — o caso de Jodie Foster; outros com a filha ao colo, como Lee Isaac Chung, o realizador de Minari, vencedor do Globo de Ouro para Filme em Língua Estrangeira.

Aaron Rodgers thanked Jodie Foster in his MVP speech. Foster thanks Rodgers in her Golden Globes acceptance speech.



(Foster’s co-star in the movie she won for is Shailene Woodley, Rodgers’ fiancé, and yes I’m doubling as a pop culture beat writer rn) pic.twitter.com/MeMKKDQdLH — Matt Schneidman (@mattschneidman) March 1, 2021

Nichole Kidman, a usar Louis Vuitton, assistiu no sofá de casa com o marido e os filhos. Outras estrelas procuraram um enquadramento mais profissional, como Jared Leto com uma estante de livro e uma planta colocada na perfeição para entrar discretamente no cenário.

Foram, no entanto, muito poucas as celebridades a pisar verdadeiramente a passadeira vermelha, dado que o número de convidados presenciais era muito restrito. Cynthia Erivo desfilou antes da cerimónia com um vibrante vestido Valentino em verde fluorescente. Também Margot Robbie marcou presença na passadeira vermelha a usar Chanel.

Jane Fonda — vencedora do prémio de carreira Cecil B. DeMille — repetiu um elegante fato branco com jóias Pomellato. Em entrevista à apresentadora Ellen, a actriz de 83 anos já tinha manifestado a sua intenção de usar um coordenado antigo para receber o prémio. Não é a primeira que Fonda o faz. Em 2020, nos Óscares, usou um vestido vermelho Elie Saab, que já havia levado ao Festival de Cannes em 2014.

"For all our diversity, we are humans first." -Jane Fonda #GoldenGlobes pic.twitter.com/x3UbPtlEuU — Us Weekly (@usweekly) March 1, 2021

À distância, destacou-se a actriz Anya Taylor-Joy — protagonista da minissérie Gambito de Dama — que tem sido apontada pelos críticos como uma das mais bem-vestidas da noite. Usou um vestido Dior da última colecção de alta-costura em verde cintilante com um casaco, estilo quimono, a condizer. A casa francesa foi também escolha de Gillian Anderson — premiada pelo papel de Margaret Thatcher na série The Crown.

A cerimónia dos Globos de Ouro foi marcada pelas polémicas das últimas semanas, relacionadas com a total falta de votantes negros na Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood e a gestão financeira interna, que levantou questões éticas e de favorecimento.

Na galeria de imagens, veja os looks da 78.ª edição dos Globos de Ouro.