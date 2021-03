A “bazuca” europeia explicada pelos eurodeputados José Gusmão e José Manuel Fernandes

Neste terceiro episódio do podcast Estado da União, Ana Sá Lopes modera uma conversa com os eurodeputados José Gusmão, do Bloco de Esquerda, e José Manuel Fernandes, do PSD, que explicam o processo de negociação do Mecanismo de Recuperação e Resiliência - que António Costa tornou conhecido como a “bazuca” europeia - e desmontam os passos que serão necessários para que este financiamento chegue efectivamente aos Estados-membros e tenha um impacto duradouro.

Neste mês do Dia Internacional das Mulheres, recomendamos filmes com um olhar feminino sobre a Europa e as mulheres europeias. A primeira sugestão é “387” (2019), de Madeleine Leroyer, vencedor da secção especial Travessias do festival Olhares do Mediterrâneo 2020. Entre 5 e 7 de Março, o festival internacional de Assen (Países Baixos) acontece online e traz filmes em que as mulheres são protagonistas à frente e atrás das câmaras, como “A Cidade Era Nossa: Feminismo Radical nos anos 70” (2019), de Netty van Hoorn, e “Jungle” (2019), de Louise Mootz, que recebeu o prémio de melhor média-metragem documental no festival Visions du Réel 2020.

Estado da União é um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu à luz dos grandes desafios que a União enfrenta, e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa.

Subscreva o Estado da União na Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.