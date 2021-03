Nomadland, Borat, The Crown e Schitt’s Creek ganham à distância nos Globos de Ouro

Em anos normais, os Globos de Ouro, que premeiam a televisão e o cinema norte-americanos, são a cerimónia de prémios que marca o arranque do ano e ajuda a prever os Óscares, isto enquanto as pessoas envolvidas, ao contrário do que acontece nas outras, bebem. Desta vez foi diferente. Os vencedores estavam em casa e em hotéis. As anfitriãs da noite estavam cada uma em sua costa dos Estados Unidos: Amy Poehler no hotel Beverly Hilton, em Beverly Hills, Los Angeles, e Tina Fey no Rainbow Room, em Nova Iorque. Cada uma delas recebeu vários apresentadores no palco. O público, esse, era escasso e estava espalhado por cada uma das salas, com máscaras, sendo composto por trabalhadores essenciais.

A 78ª edição dos prémios dados pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA) decorreu este domingo à noite, marcada pelos problemas técnicos da distância e pelas polémicas das últimas semanas, relacionadas com a total falta de votantes negros e acusações de favorecimento a certas séries. Não passou em nenhum canal de televisão português. Foi uma noite estranha, com o mosaico das imagens dos nomeados, quase sempre a vermos a cara de cada um deles, que quando aceitavam os prémios nem percebiam bem se já tinham o som ligado para falar, a adicionar à bizarria. Mesmo a dupla de apresentadoras, cada uma com metade do ecrã, funcionou de forma estranha. Quase no fim, quando Kristen Wiig e Annie Mumolo foram juntas em personagem como as protagonistas de Barb and Star go to Vista Del Mar, comédia escrita e protagonizada por elas, apresentar um prémio, vislumbrou-se uma energia que faltou ao resto da cerimónia.

Foto Kristen Wiig e Annie Mumolo foram juntas em personagem como as protagonistas de "Barb and Star go to Vista Del Mar" apresentar um prémio. Reuters

A falta de diversidade e a necessidade de se mudar essa realidade foi um ponto martelado inúmeras vezes ao longo da noite, tanto nas piadas das anfitriãs quanto nos discursos dos apresentadores e de aceitação dos vencedores, bem como dos votantes que subiram ao palco. A cerimónia também admitiu a sua singularidade este ano, em vez de ter, como disse Fey, celebridades como Meryl Streep, “completamente bêbeda, sem sequer se lembrar por causa de que filme é que está lá”. Ainda na introdução, Fey referiu também que a associação que dá os prémios é feita de “à volta de 90 jornalistas internacionais – nenhum deles negro”, e que esse “à volta” é porque alguns “poderão ser fantasmas”, em referência à idade avançada de alguns membros.

“Toda a gente está compreensivelmente chateada com a HFPA e as escolhas deles. Oiçam, muito lixo vistoso foi nomeado, mas isso acontece, OK? É tipo a cena deles. Mas um número de actores negros e projectos encabeçados por negros foram esquecidos”, disse Poehler, com Fey adicionando que “cerimónias de prémios são estúpidas”, mas, “mesmo com coisas estúpidas, a inclusividade é importante”.

No cinema, Nomadland levou para casa Melhor Filme Dramático e Melhor Realização, uma estatueta que foi para Chloé Zhao, apenas a segunda mulher a ganhar esse prémio (a outra foi Barbra Streisand, em 1983, por Yentl). Estavam nomeadas, pela primeira vez, três mulheres para a categoria. Zhao, que fez o último discurso de aceitação da noite, foi mesmo assim premiada com a clássica música para a fazer despachar-se enquanto falava, música essa que se dissipou antes de ela acabar.

Ainda nos filmes, mas na categoria de comédia, o grande vencedor foi Borat Subsequent Moviefilm, de Jason Woliner, que ganhou Melhor Filme de Comédia ou Musical, e valeu a Sacha Baron Cohen um dos seus dois prémios como actor, o de Melhor Actor nessa categoria – o outro foi para Melhor Actor Secundário por Os 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, que ganhou o prémio de Melhor Argumento – Fey, que tem mantido uma certa rivalidade com Sorkin desde que ambos tinham séries com premissas parecidas no mesmo ano na NBC, 30 Rock e Studio 60 on the Sunset Strip, afirmou que o que adorava na escrita de Sorkin era que “ele podia ter sete homens a falar mas parece que são cem homens a falar”, uma farpa contra a falta de ênfase nos papéis femininos na escrita do argumentista (ainda assim, Sorkin fez um cameo em 30 Rock).

Baron Cohen agradeceu à “toda branca imprensa estrangeira em Hollywood” – o que não é estritamente verdade – e fez questão de sublinhar o achado que foi Maria Bakalova, a sua co-estrela em Borat, uma actriz búlgara que causou sensação por ser completamente desconhecida fora do seu país de origem antes de ter feito o filme. Rosamund Pike, que ganhou o prémio de Melhor Actriz numa Comédia ou Musical em vez de Bakalova, também sublinhou que Bakalova era muito mais corajosa do que ela no discurso de agradecimento. Os problemas técnicos começaram logo ao início, no primeiro prémio, o de Daniel Kaluuya como Melhor Actor Secundário pela prestação como o revolucionário líder dos Black Panthers Fred Hampton em Judas and the Black Messiah, não se conseguindo ouvir o que o actor britânico dizia a princípio. A Melhor Actriz Secundária foi Jodie Foster, por The Mauritanian.

Na televisão, o melhor drama foi The Crown, que também teve direito a vários prémios para três dos seus actores, Emma Corrin, Josh O'Connor e Gillian Anderson. A melhor comédia foi a finada Schitt's Creek, que tinha varrido os Emmy em Setembro, com direito a um prémio de Melhor Actriz para Catherine O'Hara, cujo marido simulou, ao lado dela, música para a calar ao telemóvel, num dos aproveitamentos mais criativos da estranheza da cerimónia deste ano. Ainda na comédia, o Melhor Actor foi Jason Sudeikis, que estava vestido com um simples hoodie, sob o efeito de sono ou outras substâncias e com estranhos barulhos à sua volta, foi completamente surpreendido pela vitória pelo papel em Ted Lasso.

Não houve prémios para Emily in Paris, um dos pontos de contenção deste ano, uma série Netflix cuja polémica inclusão foi gozada na própria cerimónia. Jane Fonda, que recebeu um dos dois galardões de carreira da noite, o prémio Cecil B. DeMille, falou de I May Destroy You, a série de Michaela Coel que foi deixada de fora das nomeações, com muitas pessoas a acharem que Emily in Paris tomou o seu lugar, no seu discurso de aceitação, focado nas questões da inclusividade e de quem é posto de lado em Hollywood e o que se deve fazer para mudar este estado de coisas.

Apesar da falta de diversidade dentro dos votantes, houve vários prémios para pessoas negras, bem como vários apresentadores. Andra Day foi a Melhor Actriz num Drama pelo papel como Billie Holiday em The United States vs. Billie Holiday e tornou-se apenas a segunda mulher negra de sempre a ganhar nessa categoria – a outra foi Whoopi Goldberg, em 1986, por A Cor Púrpura. Chadwick Boseman ganhou um prémio póstumo, aceite pela viúva, por Ma Rainey: A Mãe do Blues, enquanto Soul - Uma Aventura com Alma – Tracy Morgan, que entregou o prémio, chamou-lhe Saul – foi o Melhor Filme Animado e a Melhor Banda Sonora de um filme, dividida entre Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.

Além de Jane Fonda, a cerimónia também honrou Norman Lear, o lendário e influente produtor e argumentista de 98 anos que nos anos 1970 trouxe para as sitcoms discussões sofisticadas sobre temas fracturantes, com o prémio Carol Burnett, que começou há dois anos para premiar justamente a actriz cómica que lhe dá o nome – e que Lear creditou como das pessoas que mais o fez rir na vida.