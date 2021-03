Globos de Ouro da pandemia: “Esta noite não podia ter sido um email?”

Os Globos nunca foram tão criticados quanto necessários num ano de disrupção em Hollywood. Precisam da televisão para ser relevantes e esta foi uma noite de estrelas... no Zoom. A janela do streaming alargou-se e encolheu um pouco mais o cinema.

Estes são os prémios do Inverno do nosso confinamento, a primeira grande cerimónia da temporada que anualmente desagua nos Óscares, mas que este ano é tão diferente. Os Globos de Ouro 2021 foram uma noite sem muito do que os caracteriza: sem festa despreocupada, sem filmes com um trajecto linear nos cinemas e reconhecimento alargado e, em países como Portugal, sem sequer terem transmissão televisiva. “Esta noite não podia ter sido um email?”, perguntou uma das anfitriãs, a humorista Tina Fey, como tantos espectadores fizeram ao longo de um ano no final de mais uma reunião no Zoom.