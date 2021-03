Covid-19: estudo na Escócia indica que a vacina AstraZeneca também é eficaz em pessoas com mais de 65 anos

A AstraZeneca divulgou esta segunda-feira a publicação dos resultados preliminares de um estudo do serviço público de saúde escocês que estima a eficácia das primeiras doses de vacinação contra covid-19, obtidas após a vacinação de 1.137.775 pessoas (35% da população), sendo a maioria adulta com mais de 65 anos.

De acordo com este estudo, noticiado pela citada pela agência de notícias espanhola Europa Press, a vacina AstraZeneca reduz a hospitalização por covid-19 em 94% nos 28 a 34 dias após a vacinação. Da mesma forma, ao analisar a eficácia combinada de diferentes vacinas, foram obtidos resultados semelhantes em todas as faixas etárias, incluindo pessoas com 80 anos ou mais.

Estes dados fornecem provas adicionais que reforçam os resultados obtidos na análise conjunta de ensaios clínicos realizados no Reino Unido, Brasil e África do Sul, em que não houve casos de internamento ou doença grave por covid-19 após 22 dias da administração da vacina AstraZeneca.

“Este estudo oferece dados encorajadores sobre o impacto da vacinação contra a pandemia de covid-19. São os dados iniciais que sugerem uma redução significativa nas hospitalizações e doenças graves devido à covid-19 e que nos colocam mais perto do objectivo comum: prevenir a covid- 19 de continuar a ameaçar a vida de pessoas em todo o mundo. Na AstraZeneca continuaremos a trabalhar para colocar a nossa ciência, inovação e força como empresa à disposição da sociedade para acabar com esta pandemia “, afirmou a directora médica da AstraZeneca em Espanha, Ana Pérez, citada agência Europa Press.

A eficácia da vacina foi de 59,5% nos participantes que receberam as duas doses recomendadas com um intervalo entre as doses de quatro a 12 semanas.

Neste sentido e tendo em conta os resultados deste estudo, os conselheiros de saúde do Governo alemão, poderão, em breve, permitir que os indivíduos mais velhos recebam esta vacina, refere o jornal Financial Times. Thomas Mertens, chefe da comissão alemã de vacinação, disse ao canal de televisão alemão ZDF que haveria “uma recomendação actualizada” “muito em breve” que “fará ajustes neste ponto”, referindo-se à decisão de recomendar o uso da vacina aos mais velhos. Estas declarações surgem num momento de crescente preocupação por causa do acumular das vacinas AstraZeneca na Europa, que não estão a ser utilizadas, depois de terem surgido dúvidas sobre sua eficácia.

Os resultados de uma análise combinada de ensaios clínicos de fase II/III no Reino Unido, Brasil e África do Sul publicados a 19 de Fevereiro na revista The Lancet tinham mostrado que, após a primeira dose, a eficácia da vacina é de 76% mantendo protecção até à segunda dose. A eficácia após a segunda dose aumenta até 82%, quando esta é administrada com um intervalo entre as doses de 12 semanas ou mais. O Grupo Consultivo de Peritos sobre Imunização (SAGE) da Organização Mundial da Saúde (OMS), responsável por avaliar os dados sobre a vacina, também garantiu que ela é eficaz contra a variante britânica.