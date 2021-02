Número de casos de covid-19 dos últimos sete dias é o mais baixo desde Outubro

É preciso recuar aos dias entre o fim de Setembro e o início de Outubro de 2020 para encontrar sete dias com tão poucos casos de covid-19 como os que foram registados entre o passado domingo e este sábado. Segundo os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS), entre 21 e 27 de Fevereiro foram registados 7037 casos, uma média de 1005 infecções por dia. Entre 27 de Setembro e 3 de Outubro, o número total de casos registados ascendeu a 5547, uma média de 792 casos diários.

Em termos de novas infecções, os sete dias mais negros foram registadas no mês de Janeiro. Entre 24 e 30 desse mês, contabilizou-se um total de 84.326 casos, uma média de 12.046 por dia — e esse foi também o período mais mortal da pandemia: foram registadas 2013 mortes em sete dias, uma média de 287 por dia. Nos sete dias anteriores, entre 17 e 23 de Janeiro, foram contabilizados 86.389 novos casos de infecção com o novo coronavírus, uma média diária de 12.341.

Nos últimos sete dias, 355 portugueses morreram com covid-19, uma média de 50 por dia. Só recuando aos primeiros sete dias de Novembro é que se encontra um número tão baixo: entre o dia 1 e sete desse mês, foram contabilizadas 352 mortes, uma média diária de 50.

Tanto o número máximo de casos diários como o de mortes foi registado a 27 de Janeiro, quando Portugal atingiu as 16.432 novas infecções e as 303 vítimas mortais. Recorde-se que os números diários divulgados pela DGS são sempre referentes à totalidade do dia anterior.

Entre o início de Fevereiro e este sábado, e segundo os dados divulgados este domingo pela DGS, o número total de doentes internados diminuiu em cerca de 68%, passando de 6775 (a 1 de Fevereiro) para 2165 (no dia 26 deste mês). Já o número de pessoas a necessitar de cuidados intensivos desceu cerca de 43,1%, passando de 852 a 1 de Janeiro para 484 neste sábado.

O pico máximo de doentes internados foi atingido a 1 de Fevereiro, quando existiam 6869 pessoas hospitalizadas. Já o pico de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI) quatro dias depois, a 5 de Fevereiro, quando 904 pessoas estavam em UCI.

Este sábado, Portugal registou 718 casos de infecção por covid-19 e 41 óbitos provocados pelo vírus. Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde já detectaram 804.562 infecções, registando-se 16.317 mortes provocadas pelo novo coronavírus.