Covid-19: Portugal regista 718 casos e 41 mortes

Portugal registou no sábado 718 casos de infecção por covid-19. O boletim epidemiológico divulgado este domingo dá ainda conta de 41 óbitos provocados pelo vírus no sábado.

É a segunda vez desde o dia 7 de Outubro que Portugal registou menos de mil novos casos diários de covid-19.

Este sábado viu ainda um aumento no número de recuperados, com mais 1664 pessoas. No total, contam-se 718.977 recuperações desde o primeiro caso de infecção no país.

Tal como ontem, voltou a registar-se uma descida nos números de internamentos e de doentes em cuidados intensivos. Existiam até ao final de sábado 2165 internamentos, menos 15 do que na sexta-feira. Quanto aos casos mais graves, estão agora internados em unidades de cuidados intensivos 484 doentes, menos oito do que na sexta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que concentrou mais novos casos, com 257 infecções. Seguiu-se a região Norte, com 229 casos e o Centro, com 97. Alentejo (50), Algarve (32), Açores (18) e Madeira (35) fecham a contabilização de sábado em Portugal. Tal como já tinha acontecido na sexta-feira, as ilhas voltam a não ter registo de mortes provocadas pelo SARS-CoV-2.

Desde o início da pandemia, as autoridades de saúde já detectaram 804.562 infecções, registando-se 16.317 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Na sexta-feira (boletim divulgado no sábado), Portugal registou 1071 casos de infecção por covid-19 e 33 mortes provocadas pelo vírus.

Estão actualmente sob vigilância das autoridades de saúde 45.414 contactos, menos 3076 do que na sexta-feira.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, desde Outubro que a média diária de novos casos não era tão baixa.

Correcção: foi inicialmente noticiado que o número de infecções deste sábado era o mais baixo registado desde Outubro. Contudo, no boletim epidemiológico divulgado no dia 22 de Fevereiro, foram registados 549 casos, valor inferior às 718 infecções deste sábado. Esta é a segunda vez, portanto, que o número diário de infecções se encontra abaixo das mil desde o dia 7 de Outubro