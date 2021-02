Centenas de imigrantes perderam o rasto a 1,8 milhões que enviaram para o Brasil

Os factos ocorreram em Março de 2013, quando mais de 300 imigrantes brasileiros perderam as suas poupanças. Era dinheiro que juntavam para enviar à família no Brasil. Oito anos depois o julgamento avança, mas com dificuldades. O arguido está em parte incerta e o Ministério Público teve de prescindir de várias testemunhas porque lhes perdeu o rasto.